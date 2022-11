A roer as unhas e com uma calculadora na mão. Democratas e republicanos estiveram a madrugada desta terça-feira a traçar cenários e a prever condicionantes. À medida que as horas avançavam, as dúvidas permaneciam e, ao início desta quarta-feira, tudo estava ainda em aberto. Apesar de algumas tendências já estarem definidas, matematicamente os dois partidos ainda podem ganhar o Senado e a Câmara dos Representantes.

É certo, porém, que os republicanos levam uma vantagem considerável no que diz respeito à Câmara dos Representantes. O cenário é, à partida, mais favorável para os democratas no Senado. O Congresso norte-americano poderá então ficar dividido — e essa seria a representação mais perfeita dos resultados eleitorais destas eleições intercalares.

Vitória estrondosa dos republicanos deitada por terra

As sondagens mostravam um cenário muito positivo para os republicanos, algumas fazendo crer que seria fácil para o partido conquistar as duas câmaras do Congresso. Por conta da rejeição de Joe Biden, do aumento custo de vida e de, por tradição, o partido que está na oposição à presidência conseguir ganhar mais votos, o caminho de vitória fácil e sem grande complicações estava aberto.

