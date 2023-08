Kléber Mendonça Filho está habituado a grandes e a pequenos festivais, um pouco pelo mundo inteiro. O realizador brasileiro de filmes como “Bacurau” ou “Som ao Redor” viaja com os dois filhos e a mulher, deixa-se fotografar, dá dezenas de entrevistas, de semblante sereno, como alguém que habita aquele espaço por prazer mas também por obrigação. De quem quer estar mas que tem de aceitar que as regras do jogo nunca lhe poderão mudar o feitio. Parece que nunca sai de si, das suas origens, não esquece. O Observador falou com ele em dois momentos: na edição deste ano do Festival de Cannes, que decorreu em maio e no Curtas Vila do Conde, em julho, a propósito do seu mais recente filme, “Retratos Fantasmas”, um embrulho de afectos que envolve o cinema da sua casa e do seu Recife. Um documentário que é a sua melhor ficção ainda que, a certa altura se oiça, entre as várias imagens de arquivo que nos surgem, que “as ficções são os melhores documentários”.

“Retratos Fantasmas” começou a surgir-lhe há muitos anos. Não era para ser um documentário, nem sequer uma longa-metragem. Mas a vida tem destas coisas, de nos dar a volta e dar novos significados ao que já parecia esquecido. Foram filmes como “Visita ou Memórias de Confissões”, de Manoel de Oliveira, que o empurraram a abrir um baú de memórias que parte, em primeiro lugar, de um apartamento onde a sua mãe, em Pernambuco, reconstruiu a sua vida. Foi aí que Kléber Mendonça Filho se fez cineasta, ao utilizar aquele espaço — e tudo o que está à volta dele, como a casa dos vizinhos — como escola para aprender sobre a arte de filmar. E foi nesse revisitar daquela casa, que descobriu, sempre do seu ponto de vista, do impacto e da influência que quatro paredes podiam ter. Do cão dos vizinhos, nunca em casa, que passava os dias a ladrar. Dos gatos que desafiavam as leis da vida ao vaguear pelos espigões, das fotografias fantasmagóricas, das obras que o seu irmão executou, ao estilo de Oscar Niemeyer, e das cenas de terror que filmou com amigos, usando uns efeitos mal amanhados. Cómico e trágico, quente mas quente.

E é quando o realizador do Recife volta a olhar para esses arquivos, que percebe que tem algo maior em mãos. “Quando tinha 17 minutos foi a primeira vez que decidi que tinha algo aqui. Chamei uns amigos e os meus filhos e viram. Com essa reacção, entendi que estava a tentar apresentar a minha mãe, a avó deles, a eles, que já faleceu há 27 anos. Nunca a conheceram. Estava a fazer os “Retratos Fantasma” também para apresentar a avó e o Recife aos meus filhos que nunca conheceram”, conta.

