Rio deixou de jogar para o totoloto. Agora é a sério – e é sobre ele

Ângelo Brás, “Brás para os amigos, brasa para as amigas”, está a dar tudo na concertina pelas ruas do centro histórico da Guarda. “Venham cá ver isto / Vai passar um novo Rui / Vai ser o primeiro-ministro / Eu vos digo agora, sim / toda a gente acredita nisto.” Na campanha de Rui Rio, acreditar tornou-se a palavra mágica: pela primeira vez em muito tempo, António Costa tornou-se batível.

Rewind até 2019. A campanha de Rui Rio arrasta-se. A primeira semana está quase a chegar ao fim e pouco mais há para contar do que ruas semi-desertas, percorridas com a graça de quem está a fazer um frete, uma disputa inconsequente sobre “quem tem o melhor Centeno”, um mal-estar indisfarçável em relação aos críticos internos, os “hipócritas” e os “manhosos” que beijam o símbolo do partido enquanto afiam as facas (Luís Montenegro, leia-se), e um discurso, em Évora, que é quase uma assunção de derrota. “Posso cair, mas quando caio, caio de pé, não dobro. Mas sei que vamos ter um resultado muito honroso.”

Na antecâmara das legislativas de 2019, ninguém no PSD parecia acreditar que era possível vencer as legislativas – como, de resto, não foi – e uns outros tantos desejavam de facto não ganhar. Não é exagero: Rui Rio nunca esperou derrotar António Costa no primeiro embate. O objetivo dele e do seu núcleo duro foi sempre aguentar as europeias, sobreviver às legislativas, inverter o ciclo nas autárquicas, esperar pelo pântano e abater os socialistas. Assim mesmo, desde o minuto zero da sua liderança.

Estratégia que se refletiu na estrada. Rui Rio fez a campanha que quis, com quem quis e quando quis, (quase) sem folclore, quase sem povo, pensada de forma minimal, solitária, sem notáveis, sem senadores, sem pesos intermédios, nem aparelho partidário, ora porque dispensaram participar, ora porque Rio dispensou a participação deles, na maioria dos casos porque houve uma confluência de não-vontades.

Agora, se há algo que já ficou evidente nestes primeiros dias é que esta será uma campanha diferente. Desde logo e sobretudo porque existem três coisas que se alteraram: Rui Rio acredita que pode derrotar António Costa; uma parte do partido acredita que o PSD pode mesmo derrotar o PS; e a parte que não acredita assim tanto prefere jogar pelo seguro não vá o diabo tecê-las.

Em Setúbal, para responder à provocação dos jornalistas sobre se será mais fácil ganhar as eleições ou sair a sorte grande, Rio não desarmou. “É muito mais difícil sair a sorte grande. Jogo muitas vezes no totoloto e nunca me saiu nada que se visse. Agora, tenho confiança que vou ganhar as eleições. É isso que noto na rua.” Rio acredita que já não está a jogar contra as probabilidades. Antes pelo contrário.

Um cheiro diferente no ar

A campanha para as legislativas de 2022 tem sido reflexo disso mesmo. Há mais investimento (um gigantesco camião faz as vezes de outdoor ambulante e de palco multifunções), há mais profissionalismo (a equipa avançada prepara competentemente o terreno para a chegada do líder), há mais músculo (Alexandre Rodrigues, o grande operacional de Salvador Malheiro, está a coordenar tudo com pulso férreo), há mais carnaval (o cantor Emanuel juntar-se-á nos próximos dias), há menos distrações internas (o PSD suspendeu a vertigem autofágica), há mais foco na mensagem (Rio não perde uma oportunidade para tentar acentuar o esgotamento da solução de António Costa) e, sobretudo, há mais gente – mobilizada pelo aparelho, sim, mas também muita gente com vontade genuína de estar ali.

Como em todas as campanhas, existe um esforço deliberado por parte da comitiva do candidato em criar um efeito cénico que contagie a bolha mediática e, sobretudo, as imagens que chegam pelos televisores. Aquilo a que se convencionou chamar de “arruadas” ou de “contacto com a população”, e que antecedem sempre as declarações aos jornalistas, não são mais do que desfiles de jornalistas à procura de ouvir o melhor aparte, de repórteres de imagem à procura do melhor momento, de militantes e jotas engalfinhados e coreografados, de cabos, câmaras, apertões e cotoveladas, incentivados pelos seguranças que ladeiam o líder, também eles a cumprir o papel de tornar tudo aparentemente mais claustrofóbico, em ruas estreitas o suficiente para afunilar ainda mais o cortejo, como se um mar de gente quisesse engolir o escolhido a qualquer momento.

Não quer. Na verdade, a confusão costuma ser tal que nos contactos com a população a população costuma ser a menos contactada. Mas é inequívoco que a receção nas ruas tem sido incomparavelmente superior àquela que existia há dois anos – quando nem sequer existiam os constrangimentos provocados pela Covid-19. “Devo ser dos que tenho mais experiência em eleições e em perceber a sociedade antes de eleições. Se se comparar com 2019 nas legislativas, por exemplo, é muito diferente, há um apoio do público muito superior”, sugeriu Rio durante uma rara pausa para café bem no centro de Setúbal.