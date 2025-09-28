Romance, biografia, capitalismo e contrarrevoluções: estes 35 livros vão chegar até ao final do ano

Vítimas Perfeitas — A Condição Palestiniana

Mohammed El-Kurd

(Edições 70)

Arrastando-se há décadas como um dos mais bicudos problemas geopolíticos do mundo, a situação da Palestina (especialmente com o genocídio em Gaza) tornou-se nos últimos anos numa espécie de teste moral, onde reivindicações legítimas são contrariadas com acusações de cedência ao terrorismo e as linhas entre ativismo, genuína preocupação e fetichização do sofrimento alheio se esbatem. Mohammed El-Kurd, jornalista, poeta e ativista palestiniano a residir em Jerusalém, pede com este livro que se ignore o ruído e se olhe para o problema com uma premissa simples: porque não haverão os palestinianos de ser encarados como pessoas, e porque precisam de provar a sua humanidade para ter esse direito? É assim que, sob este prisma, exige que cessem tanto narrativas de vilanização como de vitimização do seu povo, pedindo apenas dignidade.

Heróis Sem Glória

Ferdia Lennon

(Clube do Autor)

Ao longo da história da humanidade, nunca faltou quem não tentasse lucrar com as suas circunstâncias — até mesmo no longínquo século V antes de Cristo, durante as Guerras do Peloponeso que colocaram Atenas e Esparta (e respetivas cidades-estado aliadas) frente a frente. No caso de Gelon e Lampo, dois oleiros modestos de Siracusa, o som de moedas a tilintar chega-lhes aos ouvidos ao descobrir que entre os milhares de atenienses a penar nas pedreiras depois de uma tentativa de invasão falhada há quem recite versos de Eurípides de cor a troco de pão e azeitonas. Sabendo que se pode odiar o invasor e amar a sua arte, têm a ideia de organizar uma peça de Medeia à base de prisioneiros, com todas as atribulações que isso significa. A premissa estrambólica — aliada à decisão de escrever com linguagem e calão contemporâneos — fez deste romance de estreia de Ferdia Lennon um sucesso não só na sua Irlanda natal, como no mundo anglo-saxónico.

Por Dentro do Chega — A face oculta da extrema-direita em Portugal

Miguel Carvalho

(Objectiva)

Tendo-se tornado presença quotidiana nos meios de comunicação, permanentemente a disputar a atenção mediática, talvez leve alguém a perguntar “mas o que é que ainda falta conhecer quanto ao Chega?” Muito, a avaliar pelas mais de 700 páginas de investigação jornalística produzidas por Miguel Carvalho. De projeto minoritário a segunda maior força na Assembleia da República bastaram seis anos, e o multi-premiado jornalista dedica-se aqui a investigar a sua ascensão, o seu financiamento e como opera. Para tal, recorreu não só a documentação inédita, como a entrevistas com todo o tipo de figuras ligadas ao partido, dos fundadores a atuais dirigentes — causando, inclusive, ondas de choque que já causaram mossa nesta força partidária.

O Que Podemos Saber

Ian McEwan

(Gradiva)

Um dos grandes destaques desta reta final do ano, o novo romance de Ian McEwan tem sido descrito pelo próprio vencedor do Booker como um livro de ficção científica “sem a ciência”. Tal deve-se à sua premissa: no ano de 2119, com o mundo parcialmente submerso devido a um acidente nuclear, um detetive literário lança-se em busca de um poema lido em público numa festa em 2014 e desaparecido desde então. Esses tempos do início do século XXI são descritos pelos habitantes deste período distópico como “o delírio”, por crerem que as pessoas estavam cientes do desastre iminente causado pelas alterações climáticas e nada fizeram. Essa é apenas uma das reflexões filosóficas de um livro descrito como estando repleto delas, de mãos dadas com uma história onde a violência e a desesperança também convivem com a busca pelo amor e com a imaginação de um mundo melhor.

Meu Abrigo, Minha Tempestade

Arundhati Roy

(ASA)

Conhecida tanto pelo cariz expansivo dos seus romances O Deus das Pequenas Coisas (que venceu o Booker em 1997) e O Ministério da Felicidade Suprema como pela acutilância e coragem dos seus ensaios, o que a escritora indiana aqui nos traz não é uma coisa nem outra, mas talvez as duas juntas. Trata-se de um livro de memórias, o seu primeiro, centrado particularmente na difícil relação com Mary Roy, a sua mãe “gangster”, por si descrita como o título desta obra na tradução portuguesa — o original, “Mother Mary Comes to Me”, é uma óbvia referência à sempiterna canção dos Beatles.

A Existência da Vida

Iida Turpeinen

(Livros do Brasil)

Talvez o nome “vaca-marinha-de-steller” não lhe diga nada, mas este mamífero marinho — primo dos dugongos e dos manatins — teve o triste fado de se extinguir no final do século XVIII, menos de um século após ser identificado pelo naturalista alemão Georg Steller, em 1741. Este homem e a expedição falhada onde fez a descoberta são um de três momentos históricos onde se passa este romance; nos outros, um governador do Alasca no século XIX ordena que se procure o esqueleto deste animal e, um século depois, um restaurador de um museu é incumbido de tratar desses restos mortais. Esta é a estreia da finlandesa Iida Turpeinen, que além de escritora é uma académica interessada nas interseções entre a exploração científica e a literatura. Esta história é reflexo disso, debruçando-se sobre a relação do homem com o mundo natural, do que a sua incúria fez perder e do que se tentou resgatar.