Sabe quem é o melhor ajudante do Pai Natal?

Há melhor forma de entrar no espírito natalício do que com um bom filme em família com as luzes da árvore a piscar na sala?

O Natal vai chegando devagarinho com o Last Christmas e o Jingle Bells e quando nos apercebemos, estamos no meio das mantas a ver o Sozinho em Casa pela décima vez (e está tudo bem com esse plano).

Mas se O Amor Não Tira Férias, a SkyShowtime também não, porque em dezembro a lista de filmes de Natal é quase tão grande como a lista de presentes que o Pai Natal tem de distribuir no dia 24.

Um Milagre de Natal, Bad Santa, Grinch, White Christmas, When Christmas Was Young, ou A Loud House Christmas são só alguns dos títulos em catálogo, desde os clássicos até aos mais recentes. Mas como nem só de Natal vivem os “Grinch”, também estão disponíveis novos filmes e séries como Transformers: o Despertar das Feras, Super Mario Bros.– o Filme ou a nova temporada de Frasier e Poker Face.

É por isso que o melhor ajudante do Pai Natal se chama SkyShowtime e tem entretenimento para todos os gostos: seja para uma “Rena Super Cinéfila” que sabe tudo sobre os atores, os realizadores e até alguns fun facts, ou mesmo para um “Grinch Rezingão” que nunca gosta de nada. Há filmes para todo o tipo de natais.