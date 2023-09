O carro pega e segue sem destino. Ao volante, uma compositora a vaguear em círculos, uma mesma nota de piano, uma melodia que não anda nem desanda, a frustração de estar preso numa rotunda sentimental: ele prometeu que era para sempre, mas acabou com ela. E nunca o verbo foi tão adequado: a protagonista de drivers license está absolutamente acabada, destruída, estendida no chão. Em 2021, este canto angustiado de uma miúda de 18 anos rompeu o ruído da pandemia: Olivia Rodrigo liderou o streaming mundialmente, quebrou recordes que se mantêm, venceu um Grammy e foi à Casa Branca salvaguardar o programa de vacinação norte-americano — enfim, tudo isto e a escolaridade obrigatória ainda por fazer.

O primeiro single de Olivia Rodrigo, drivers license, é uma balada contemporânea exemplar. A descrição exata é power ballad, e se recordam este termo da década de oitenta, a lógica não é muito diferente, ora vejamos: introduz-se melosa, repleta de incertezas e súplicas, até que decide, a meio da canção, que não senhor, tragam a bateria, guitarra e baixo, e aqui vou eu — isto é literalmente Here I Go Again, a power ballad dos Whitesnake. Contudo, as baladas de hoje contêm, pelo menos, três particularidades: são maioritariamente compostas por/para mulheres, comentam a quente o final abrupto de uma relação, e sobretudo, copiam descaradamente Lorde.

A cantautora neozelandesa, que esteve na edição deste ano do Festival Paredes de Coura, definiu a balada do século XXI: pianadas em crescendo, à flor da pele, que pregam eternas e insolúveis mágoas adolescentes. O mais recente êxito de Olivia Rodrigo, vampire, segue a lição de Lorde à risca, um esplêndido queixume de quatro minutos emocionalmente instáveis, a prova que drivers license não foi um acaso e que o brilho desta voz é particularmente reluzente. A power ballad é o cartão de visita para Guts, o esperado segundo álbum lançado neste mês de setembro, com uma respetiva digressão mundial de arenas que inclui Portugal — dia 22 de junho na Altice Arena.

