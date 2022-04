Será que a sua sua empresa está preparada para o futuro?

Ninguém consegue prever o futuro. Muito menos quando a realidade parece ir além da ficção. Quem poderia calcular o surgimento da COVID-19? Ou o desencadear de uma guerra na Europa? Não é possível antecipar acontecimentos como estes. Mas é possível estar preparado para a mudança e saber tirar o melhor partido dela. É isso que distingue as empresas “Fit for the Future”. Será que a sua é uma delas?

Após ter identificado as empresas, em 10 países, que estavam mais bem preparadas para o futuro, a Vodafone, em conjunto com a London School of Economics (LSE) e a B2B International, analisou como é que se estavam a adaptar aos novos desafios, sobretudo após a pandemia. E, assim, surge um conceito que pretende servir de exemplo para os negócios que ainda não conseguiram adaptar-se à mudança. O que significa, então, estar “Fit for the Future?”. Segundo o estudo internacional “Fit for the Future, 2021 Report”, realizado pela Vodafone, LSE e B2B International, “são os negócios que vingaram e evoluíram ainda mais em relação ao ano passado”, que “enfrentaram os desafios com coragem e estão preparados para progredir”. E o que distingue estes negócios? Têm “a sustentabilidade no seu ADN”, conseguem adaptar-se com facilidade, são os primeiros a utilizar “tecnologias transformadoras” e “a aproveitar as oportunidades que surgem”. No fundo, são negócios que não se limitam a reagir à mudança: fazem dela uma vantagem.

Se já está a fazer a sua própria avaliação para perceber se a sua empresa está a este nível, tome nota – estas são as principais características de uma empresa “Fit for the Future”: têm uma atitude positiva em relação à mudança; uma boa recetividade às novas tecnologias; prepararam planos para a transformação do negócio assentes nas novas tecnologias; adotaram estratégias abrangentes para o futuro ,que são “documentadas, específicas, financiadas e medidas”; estão a par das novas tendências e são recetivas à ajuda de novos líderes, tendo ainda uma capacidade de adaptação e de resposta superior à das concorrentes. Todas estas características fizeram com que estas empresas estivessem bem mais preparadas para uma crise, por mais imprevisível que fosse – como a pandemia de COVID-19.

Em Portugal, a maioria das empresas considera que a digitalização passa pela adoção de soluções tecnológicas que permitam o crescimento da empresa no mercado ou que melhorem a experiência do cliente. É o que conclui o estudo “Digitalização, a realidade portuguesa”, realizado pela Vodafone, que teve por base 1544 entrevistas realizadas a decisores da digitalização nas empresas em Portugal.