Sergiy Kyslytsya, embaixador da Ucrânia na ONU: "Se não for parado, expansionismo russo estará cada vez mais perto de Portugal"

Uma iniciativa Media partner

A 24 de Agosto, dia em que se assinala o dia da independência ucraniana, o embaixador Sergiy Kyslytsya declarou, na ONU (onde é representante permanente do seu país), que, “antes de ocupar a Ucrânia, já a Federação Russa ocupara de forma permanente o Conselho de Segurança”. Num longo discurso, onde também evocou o sofrimento e resistência dos ucranianos, Kyslytskya voltou a insistir na importância de a comunidade internacional encarar esta guerra como uma ameaça do expansionismo russo a todo o continente europeu, e não como um conflito local e circunscrito. Sergiv Kyslytska estará esta sexta-feira na Nova SBE para falar nas Conferências do Estoril, mas também para auscultar a opinião pública sobre a guerra e os esforços para a paz.

Quais são as suas expectativas para esta edição das Conferências do Estoril?

Espero encontrar pessoas maravilhosas, com ideias muito válidas e criativas para o futuro, sobretudo para as relações entre países. À partida, os vários painéis e oradores parecem-me muito interessantes.

Espera que sejam apontadas soluções para a paz mundial, nomeadamente para o conflito entre a Rússia e o seu país?

Até aqui, tenho trabalhado no âmbito das Nações Unidas. Mas, num evento como este, aberto à sociedade civil, penso que terei a oportunidade de perceber como é que a opinião pública de vários países perceciona o que está a acontecer no terreno. Também gostaria de verificar até que ponto essa mesma opinião publica deposita confiança nas Nações Unidas. Explico melhor: ao longo das minhas viagens, tenho constatado que, um pouco por todo o lado, o cidadão comum tende a confundir as Nações Unidas com o Conselho de Segurança.