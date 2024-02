Os Kansas City Chiefs, liderados pelo quarterback Patrick Mahomes, disputam este domingo a Super Bowl, a finalíssima da liga de futebol americano, pela quarta vez em cinco anos. E, porque do outro lado estão os San Francisco 49ers, esta será uma reedição da Super Bowl que aconteceu no início de 2020, a poucas semanas do início da pandemia de Covid-19.

Essa finalíssima terminou com uma vitória memorável dos Chiefs, por 31-20, que na altura ganharam a primeira Super Bowl desde a presidência Nixon (1970). Depois de entrarem no último quarter do tempo regulamentar a perder (20-10), Mahomes liderou uma reviravolta implacável, marcando três touchdowns seguidos, sem resposta, e dando a volta ao marcador.

Foi o início da construção de uma dinastia, a primeira desde o fim daquela que foi protagonizada por Tom Brady e os New England Patriots – os mesmos Patriots que, agora sem Brady, vivem uma dura ressaca e se transformaram numa das piores equipas da liga. Depois dessa primeira vitória dos Chiefs, em 2020, no ano seguinte Mahomes voltou a ir à Super Bowl mas, aí, acabou vencido pela veterania de Tom Brady (que foi fazer os últimos dois anos da carreira à solarenga Tampa Bay, na Flórida).

