Contagem decrescente. Quem minera vai receber menos bitcoins. O que vai trazer este fenómeno à rainha das criptomoedas?

“Halving” aumenta custos para quem minera bitcoin, mas mercado já se terá adaptado

O responsável pela área cripto do Bison Digital Assets fala num “evento muito simples, mas que tem grandes repercussões”. “É algo completamente único em todos os outros ativos financeiros” e que, ao mesmo tempo, é um lembrete de que “a cadência de emissão de bitcoin é algo previsível”.

Ao mesmo tempo em que é ajustada a emissão de bitcoin, também há efeitos no lado de quem minera. A mineração de qualquer criptomoeda precisa de recursos, sobretudo de energia e equipamento. Se há uma redução gradual dos incentivos à mineração, a atividade “torna-se automaticamente mais cara”, explica Pedro Borges, da Mercado Bitcoin. “Qanto é que o preço tem de subir para compensar que se mantenham mineradores a alocar esses recursos à atividade?” Segundo dados do JP Morgan, citados pela Bloomberg, produzir uma bitcoin ronda os 26.500 dólares. Com o “halving”, o custo duplicará para 53 mil dólares.

​​“Ao longo dos últimos anos vimos que muitos mineradores acabaram por ir à falência porque não se mantiveram competitivos no mercado”, diz Ricardo Martins. Mas acredita que o “halving” deste ano já terá sido contabilizado pelos grandes mineradores. “O que aconteceu nos últimos meses, à semelhança do que aconteceu no último ‘halving’, é que a indústria de mineração é mais sofisticada, com negócios muito bem organizados e que são mesmo muito competitivos”, contextualiza. “Os grandes mineradores já se posicionaram contando com este ‘halving’, andaram nos últimos meses a melhorar as suas infraestruturas para tornar a mineração mais eficiente.”

Há quem já cobice a primeira fração de bitcoin após o corte, que pode ser um artefato raro ↓ Mostrar ↑ Esconder O “halving” deste ano promete ter outra diferença: é o primeiro desde o lançamento do protocolo Ordinals, uma forma que permite diferenciar as frações mais pequenas de bitcoin. E, consequentemente, também a raridade. O valor mais pequeno de bitcoin é conhecido como satoshi ou “sats” – pensando num euro, o equivalente a cêntimos. De acordo com o site Coindesk, está instalada uma corrida entre os mineradores para arrecadar o primeiro satoshi após o evento programado, antecipando-se que possa ser raro e valer “milhões” de dólares. “É uma espécie de bilhete da lotaria”, disse um executivo ao site.

Goldman Sachs e JPMorgan pedem cautela nas expectativas de disparo de preço

Com os olhos postos na evolução do preço da bitcoin após este fenómeno programado, há já algum tempo que são feitos avisos para a comunidade cripto gerir as suas expectativas. O norte-americano Goldman Sachs, por exemplo, emitiu uma nota aos clientes para se prepararem para um cenário diferente dos últimos ciclos.

“Os três ‘halvings’ anteriores foram acompanhados por uma apreciação de preço após o corte, embora o tempo para chegar aos máximos tenha variado significativamente”, citou a Coindesk. “Deve ser tida cautela em relação a extrapolar conclusões a partir dos ciclos passados e o impacto do ‘halving’, tendo em conta a prevalência de condições macroeconómicas.”

Noutra nota divulgada esta semana, o JPMorgan avisou os clientes de que “não espera aumentos no valor da bitcoin após o ‘halving’, uma vez que já foi contabilizado”. O analista Nikolaos Panigirtzoglou, que assina a nota a que o The Block teve acesso, vê o cenário contrário: “uma quebra no preço da bitcoin por várias razões”, incluindo o máximo de preço atingido bastante antes do evento.