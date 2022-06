Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Reserva Federal dos EUA aumentou as taxas de juro em 75 pontos-base, para um intervalo entre 1,5% e 1,75%, e garantiu ter um “compromisso forte” com a descida da taxa de inflação para a meta de 2%. Desde 1994 que não havia uma subida tão rápida nas taxas de juro, três quartos de ponto percentual, e o banco central sinaliza que irá acelerar o ritmo de subida das taxas de juro daqui para a frente.

Depois de o Presidente Joe Biden ter considerado a inflação elevada “uma cruz na nossa existência”, a Reserva Federal (Fed) escreve no comunicado divulgado esta quarta-feira que “o Comité de Operações no Mercado Aberto [a cúpula da Fed, que decide sobre política monetária] tem um compromisso forte em fazer regressar a inflação ao objetivo de 2%“. A taxa de inflação nos EUA atingiu os 8,6% em maio, no que se está a tornar uma matéria cada vez mais delicada para Biden, que enfrenta eleições intercalares em novembro próximo.

A estimativa que a Fed faz neste momento é que as taxas de juro irão duplicar até ao final do ano, para um nível na ordem dos 3,4% na viragem de 2022 para 2023 e, no final de 2023, 3,8%. Quanto à inflação, ela deverá abrandar de 5,2% em 2022 para 2,6% em 2023 e para 2,2% para 2024 – a anterior previsão para a inflação média anual em 2022 era de 4,3%.