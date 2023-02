O anúncio foi feito esta terça-feira no Parlamento, mas o trabalho já dura há meses. “Não começou do zero”, diz ao Observador o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado. O projeto “umbilhete.pt” arranca oficialmente esta sexta-feira, com a assinatura de um protocolo entre as Áreas Metropolitanas (AM) de Lisboa e Porto e o Instituto da Mobilidade e Transportes (AMT). O objetivo é que em julho seja possível ir do ponto “A” ao ponto “B” usando um só cartão, mesmo que a distância entre eles seja de 300 quilómetros, e sem passar pela casa de partida, ou seja, por outra bilheteira. No final do ano, deverá ser possível fazê-lo com uma aplicação para telemóvel. E em 2024, bastará o cartão multibanco.

Tudo partiu da consciencialização sobre vários problemas. Além de ser difícil criar tarifários que abranjam tanto várias zonas do país como diferentes meios de transporte, por não haver um suporte comum, também estava a acontecer uma “ineficiência muito grande no trabalho desenvolvido pelas diferentes autoridades” municipais. Ou seja, “andava cada uma por si”, a desenvolver a sua própria tecnologia de raiz, o que resultava em “duplicações de custos e falta de compatibilidade”. Em suma, “não fazia sentido”, diz Jorge Delgado.

Então, o que vai mudar? Na prática, haverá “uma grande transformação” nos títulos de transporte. Em todas as vertentes. “O título de transporte tem duas componentes: a física, que é o cartão ou o telemóvel, e a tarifária, que é carregar o bilhete que nos habilita a fazer uma viagem no território onde esse cartão pode ser utilizado”, começa por explicar o secretário de Estado que tutela a mobilidade. Os exemplos mais conhecidos de títulos de transporte são o Andante, no Porto, e o Navegante, em Lisboa. Que hoje só podem ser usados exclusivamente na zona de origem. Mas isso vai mudar.

“Queremos permitir que o mesmo sistema possa ser usado em qualquer parte do território e, com isto, podemos dar um salto mais forte no sentido de se facilitar a criação de títulos intermodais, que possam ser usados intermunicípios, interregiões e, no limite, fazer que um título possa ser usado para uma viagem em todo o país“, revela Jorge Delgado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.