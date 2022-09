É segunda-feira. Ainda não passa das nove da manhã e já estou eu a tentar equilibrar-me num barquinho no meio do Tejo, que reflete o dia à solta, enquanto nos aproximamos do Gotheborg, que me dizem ser o maior veleiro de madeira do mundo. Ao meu lado, além de três jornalistas de revistas de viagens e dos dois tripulantes do barquinho, vem um sueco todo vestido de branco que eu assumo que seja o comandante do Gotheborg, mas que rapidamente descubro ter o pomposo título de Expedition Director.

Desde que comecei a escrever estas crónicas para o Observador, decidi investigar o menos possível acerca dos sítios que vou visitar, em parte por preguiça mas em parte também por querer que tudo o que sei sobre as comunidades que visito chegue até mim pela boca dos membros destas, o que me parece sempre uma boa ideia, até que dou invariavelmente por mim a fazer perguntas parvas. Qualquer pessoa que tivesse pensado durante dois segundos perceberia que um navio destes, que vejo muito ao longe enquanto passamos o Padrão dos Descobrimentos, teria de ser uma réplica e não um restauro de um navio do século XVIII. Sou salvo do embaraço por uma pergunta que um jornalista ao meu lado faz ao Kristoffer e movo ligeiramente a cabeça para cima e para baixo, com um ar introspetivo. Confio que os óculos me deem um ar inteligente. Tanto quanto percebo, ainda ninguém me descobriu a careca.

Ao longe, vejo carros a caminho do trabalho, gabo a minha sorte por estar ali e decido partilhá-la com cinco amigos, que sei estarem agora a chegar ao escritório. Não parecem satisfeitos.

