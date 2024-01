Ao longo desta extensa pré-campanha eleitoral não têm faltado críticas fortes à atuação e aos resultados dos últimos governos. Neste ensaio, procuro contribuir para o avanço deste debate, apresentando propostas políticas muito concretas, que possam ser discutidas, criticadas e aperfeiçoadas.

Foco-me numa das áreas mais relevantes para o bem-estar dos portugueses: o trabalho e os salários. É do trabalho que resulta a esmagadora maioria do rendimento dos cidadãos. Também de forma indireta, via descontos para a segurança social, junto do crescente número dos seus beneficiários. É à volta do trabalho que se molda grande parte da nossa saúde (física e mental) e que desenvolvemos muitas das nossas relações e aspirações. É no contexto do trabalho, tanto no setor privado como público, que se pode aumentar a produtividade das organizações, condição importante ou mesmo necessária para o crescimento sustentável dos salários e outros rendimentos.

Comecemos por uma rápida análise da situação atual do país no domínio do trabalho e dos desafios que daqui resultam. Desde já, a estagnação dos salários reais, com a importante exceção do salário mínimo. Todos os outros salários dos portugueses continuam a evoluir muito abaixo do desejável e possível – como fica claro nas comparações com as trajetórias rápidas de crescimento na Europa de Leste.

