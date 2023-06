Morreu Silvio Berlusconi (1936-2023), o terceiro homem mais rico de Itália, dono da TV privada no país, e das figuras mais importantes da vida e da política italiana nas últimas décadas. Foi por três vezes chefe de governo italiano. E tudo somado exerceu esse cargo por nove anos, o recorde desde a fundação da República Italiana, em 1946. É mesmo uma das figuras mais importantes na curta história da Itália unificada. Só ultrapassado como chefe do governo por Giovanni Giolitti, o grande líder liberal do período da monarquia constitucional, e, claro, pelo ditador fascista Benito Mussolini.

Em 1994, universitários italianos explicavam-me que Berlusconi era um milionário que tinha enriquecido dando ao povo o pior ópio televisivo. Que era uma evidente piada política. Estavam errados. Matteo Corner/EPA

