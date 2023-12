Para André Ventura, o Natal chegou mais cedo com o aparecimento de Passos Coelho. Há muito que o líder do Chega não tem problemas em colar-se ao antigo presidente do PSD, principalmente quando é um dos poucos rostos da direita que continuam sem estabelecer um cordão sanitário ao Chega. Por essa razão e porque as palavras de Passos Coelho — mesmo que sobreinterpretadas por vários comentadores — acabaram por gerar um grande impacto mediático e político, André Ventura cavalgou a onda e apressou-se a usá-la a seu favor.

Não demorou a marcar uma conferência de imprensa para falar única e exclusivamente sobre o tema e fez a leitura que bem entendeu das declarações de Passos Coelho: “Percebeu o que Luís Montenegro não percebeu”; “Diz que têm de procurar as condições para que haja governabilidade”, lançou um “repto” e “o que disse é um acordar para todo o espaço não socialista”. “Estamos a cair no que o PS quer, penso que a grande lição de Pedro Passos Coelho foi essa: estão a cair como patinhos naquilo que a esquerda quer”,resumiu André Ventura.

Em boa verdade, Pedro Passos Coelho prestava declarações à porta do Campus de Justiça, em Lisboa, onde estava no âmbito do “Caso EDP”, e ia sendo interpelado por vários jornalistas com perguntas cruzadas, várias sobre o Chega, enquanto seguia uma linha de raciocínio que não se alterou: “Precisamos de um governo esclarecido, que tenha um rumo bem definido e força. Vai depender das estratégias que os partidos venham a definir e das condições que os portugueses ofereçam aos partidos que terão a responsabilidade de governar. Espero que ambos tenham uma aguda consciência da importância dos tempos que aí vêm e que seja possível fazer um governo que tenha autoridade moral. E a força só pode ser dada pelas pessoas, pelos eleitores, para que se faça o que é necessário fazer.”

