Diz-se na gíria que a necessidade aguça o engenho e André Ventura é especialista em jogar as peças do tabuleiro a seu favor. Foi o que fez no dia da demissão de António Costa quando, de um momento para o outro, vestiu o fato do regime, prometeu que o país não ficará sem alternativa e que tudo fará para que um novo governo entre em funções o mais rapidamente possível. A estratégia está definida: não ostracizar o PSD, ser moderado e contido e esperar que o resultado torne o Chega numa peça indispensável.

Esta é uma história de altos e baixos, de aproximações e fugas. As linhas vermelhas e cercos sanitários ao Chega foram sendo levantados partido a partido, com o auge a ser atingido como o “não é não” de Luís Montenegro. E André Ventura, tantas vezes encostado às cordas, foi usando os ventos da maneira que achava mais favorável: ora se aproximava do PSD e esticava a mão a Luís Montenegro, ora se afastava com estrondo, muitas vezes quase desrespeitosa para os sociais-democratas, como aconteceu no dia em que, em pleno debate com o primeiro-ministro atirou: “Às vezes penso que deveria liderar o Chega e o PSD ao mesmo tempo.”

Agora, o plano é outro porque o objetivo mudou. O Chega há muito que alimenta a ideia de que sem os seus votos é impossível haver um governo de direita em Portugal e, com as sondagens a darem cada vez mais força à teoria, Ventura sabe que é preciso contenção para os dois cenários que vai desenhando. No núcleo duro do partido conservador acredita-se que se Ventura conseguir moderar o tom agressivo e histriónico que o caracteriza, pelo menos até ao dia das eleições, crescem as possibilidades de o PSD aceitar negociar com o partido no dia seguinte à ida às urnas. Por outro lado, está a fazer um caminho paralelo em que apela ao voto do Chega em detrimento do PSD — e também aí sabe que precisa de fazer passar uma ideia de moderação.

