Ventura conseguiu tornar Chega a terceira força e já só quer lutar contra os pesos-pesados (PS e PSD)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

André Ventura entrou no quartel-general do Chega, no dia 30 de janeiro de 2022, como deputado único do partido e saiu, já no dia seguinte, com um grupo parlamentar com mais 11 deputados. É a consagração que o líder do Chega colocou como fasquia e que andou várias semanas a pregar: ser a terceira força política em Portugal.

Rui Paulo Sousa, Rita Matias e Pedro Pessanha por Lisboa, Rui Afonso e Diogo Pacheco Amorim no Porto, Pedro Frazão em Santarém, Pedro Pinto em Faro, Jorge Valssassina Gouveia em Aveiro, Filipe Melo em Braga, Gabriel Mithá Ribeiro em Leiria e Bruno Nunes em Setúbal. São os nomes dos deputados que vão fazer companhia a André Ventura nos próximos quatro anos, num mandato com um PSD fragilizado e com uma maioria absoluta do PS.

“A partir de agora, haverá quem diga as verdades naquele Parlamento. E não será 1 em 230 — serão 12 em 230, será um grupo parlamentar fortíssimo nesta próxima legislatura”, prometia o líder do Chega no discurso final da noite. Um grupo parlamentar em que oito dos membros fazem parte de órgãos nacionais do Chega, dois são conselheiros nacionais, dois acumulam cargos de vereadores e onde há apenas uma mulher.