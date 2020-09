Recentemente, a propósito daquele episódio da Maria Vieira ter deixado de fumar e de ter atribuído isso ao Chega, disse que o isto é mais do que um partido,é uma religião. O que quer dizer com isso?

Que há um nível, num certo sentido figurado, de entrega e de compromisso que não se vê tanto nos partidos mas mais nas religiões. É uma causa, uma renuncia, as pessoas têm de renunciar para conseguir chegar aos objetivos, por muito que doa. E isso é mais típico das religiões do que da política.

Renúncia?

Sacrifícios. Ouvimos congressistas que perderam o trabalho e escritório por serem do Chega, e este sentimento de renúncia é muito parecido com o que tinham os primeiros cristãos.

São quase mártires, é isso?

Sim, isso.

O que faz de si um Messias…

[Ri-se] Não isso também não penso isso. Mas é um sentimento…

Um pastor evangélico?

Não, até porque sou católico. Mas no sentido de incentivar as pessoas a perceberem que para se fazer política diferente em Portugal temos de acreditar primeiro que é uma missão e depois estar dispostos a renunciar muito. A Maria Vieira que deixou de fumar por causa do Chega. Temos de tudo e não é propaganda, mas há pessoas que encontram mais do que as suas convicções políticas, mas até mais pessoais: o seu lugar na vida. Alguns reconciliaram-se com mulheres e filhos e voltaram a encontrar-se no Chega e isso torna-o em muito mais do que um partido.

Então o que está a fazer é mesmo evangelização.

Não chamaria isso, mas uma conversão política. Eu conheço a história das pessoas e há uma entrega quase… passámos agora por um casal evangélico que nos seguiram para todo o lado do país. Por isso conseguimos ter nos comícios o que mais ninguém tem, nem o PS. Se marcarmos um comício à mesma hora em Alcobaça, o Chega vai ter mais gente do que o PS.

Esta entrevista decorre a meio da Convenção. André Ventura lá acede a ir até ao gabinete para uma pequena conversa com o Observador enquanto desfilam delegados pelo púlpito do Chega. Na sala da Convenção há lamentos pela sua ausência, a assessora recebe mensagens e impacienta-se com a duração da curta conversa. Ventura continua, a disponibilidade é total. Até vai para junto do altar para explicar a importância daquela composição que ali está. “O Sagrado Coração de Jesus e Maria com esta posição de confiança. É isto que eu faço todos os dias. Maria está a olhar para Jesus e é isso que lhe peço todos os dias, que olhe por mim”.

Garante que não há qualquer cálculo eleitoral nesta deriva. Até considera que este seu lado confessional “tira votos”. “Criou-se a ideia que… bom, Igreja e Estado devem estar separados, mas outra coisa é a Igreja não fazer parte de todo do discurso público. E tornou-se numa espécie de anátema.” Até aponta o exemplo do caso Marega e o consequente cancelamento de uma audiência pelo Cardeal Patriarca para provar essa diferença. Mas o andor vai seguindo.