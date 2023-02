Plantas que reforçam a ligação temática ao Mosteiro dos Jerónimos, a transformação do relvado em espaço público, um aumento no número de árvores e um trabalho exaustivo no pavimento, com vista a uma melhor drenagem, além da inserção dos muito falados brasões em calçada portuguesa: em traços gerais, são estes os elementos que dão forma à recente requalificação do Jardim da Praça do Império, em Lisboa, inaugurado esta terça-feira, dia 14 de fevereiro, e devolvido, dessa forma, à cidade. O projeto esteve a cargo do atelier ACB – Arquitetura Paisagista e foi assinado pela arquiteta paisagista Cristina Castel-Branco, após ter sido declarado vencedor do concurso de ideias por um júri independente em 2016. Mas a história de renovação deste património, inaugurado em 1940, comporta mais significado e deu origem a um debate que, espera a arquiteta responsável, possa “finalmente ficar pacificado”.

É, no entanto, preciso recuar mais de oito décadas para se abordar o projeto inicial daquele que se tornaria conhecido como o Jardim da Praça do Império. Localizado entre o Mosteiro dos Jerónimos e o Centro Cultural de Belém, o jardim foi concebido pelo arquiteto José Cottinelli Telmo, para a Grande Exposição do Mundo Português de 1940, para a qual foi designado como arquiteto-chefe. Numa nota pertencente ao espólio do próprio arquiteto, aborda-se o conceito de um jardim “de grande simplicidade”, que pudesse “ter inteireza (…), grandes relvados, zonas de lajedo e de empedrado à portuguesa (…) e realisticamente de conservação pouco dispendiosa”. Em momento algum do seu desenho original, o jardim de Cottinelli Telmo integrava um conjunto de brasões florais, que estão na origem do debate e polémica em torno da mais recente reabilitação.

▲ Cristina Castel-Branco espera que a questão dos brasões se torne pacífica e traga um outro olhar sobre a importância da calçada portuguesa, ressalvando que os símbolos mantêm uma relevância afetiva FILIPE AMORIM/OBSERVADOR

