Viver o Natal no Centro de Portugal, pelos olhos dos mais pequenos

Agora sim, chegou a altura de meter ainda mais as mãos na massa…do Atelier de Massa do Pão. A época de Natal no Museu do Pão, em Seia, é mágica. Além das luzes, que conferem a este espaço um encanto único, o mês de dezembro é recheado de atividades e muita animação, no interior e no exterior do museu.

Durante esta quadra, muitas são as atividades disponíveis que prometem animar miúdos e graúdos. O que aqui podem fazer: partir à descoberta do ciclo do pão – explicado de uma forma divertida e pedagógica -; andar no carrossel do Museu do Pão – mandado construir de propósito sobre a temática do pão, ao mesmo construtor da Torre Eiffel -; ou participar na atividade “Dê Cor ao Seu Natal” – e criar uma peça com massa especial colorida para a decoração da Árvore de Natal lá de casa.