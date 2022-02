Zaporizhzhia e o risco nuclear da Ucrânia. Chernobyl está longe de ser o maior dos problemas

“Deve ser uma indicação clara e cautelosa da necessidade imperiosa de evitar pôr em perigo a segurança de qualquer instalação nuclear”, afirma Rafael Rossi no comunicado garantindo que a AIEA “continua a acompanhar de perto dos desenvolvimentos na Ucrânia com foco especial na segurança e proteção dos reatores nucleares”.

Os 15 reatores nucleares na Ucrânia produzem metade da energia que o país produz. Além da preocupação com os danos que as centrais nucleares podem sofrer nos confrontos, os especialistas comentam ainda a dificuldade de operação nas centrais, com os funcionários a optar por não ir trabalhar com medo de serem atingidos nas deslocações ou feitos reféns. Do outro lado, os bombeiros ou forças de intervenção que são ativadas sempre que algum incidente acontecem também podem não estar de prontidão uma vez que todos os civis foram chamados a combater os avanços russos.

Outro dos fatores que entra para a equação, de acordo com Edwin Lyman da ONG Union of Concerned Scientists, citado pela NBC, é a utilização da energia elétrica para arrefecer os reatores nucleares. Um hipotético corte do fornecimento de energia elétrica na Ucrânia podem comprometer o arrefecimento dos reatores, que ficariam dependentes de geradores a diesel para esse processo.

Caso o arrefecimento dos reatores seja comprometido há possibilidade de colapso ou incêndio. “O objetivo é manter o fornecimento de eletridicidade e permitir que os sistemas de arrefecimento funcionem”, afirmou Lyman.