A nova garantia Toyota Relax chega ao mercado e é para todos: é para quem já é cliente e é para quem acaba de adquirir o seu primeiro veículo Toyota, para quem tem um veículo novo e usado, ligeiro ou comercial. Vamos por partes, relaxe e descubra o que tem de fazer para ativar este novo produto. Continue a ler as respostas que chegam para todas as dúvidas.

3 Qual a principal vantagem de ativar este produto inovador?

O lançamento deste produto é um passo decisivo para a Toyota, que passa a destacar-se da restante oferta do mercado. Com a nova Garantia Toyota Relax, a marca também vem reforçar o seu posicionamento com um foco especial no apoio ao cliente e serviço pós-venda. Este programa é bastante simples: basta ativar através da revisão automóvel numa oficina da rede mais próxima e depois estender e estender.