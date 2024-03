Eis a grande questão: se as águas não são todas iguais, que diferentes tipos existem? As águas podem ser divididas em duas grandes categorias: águas naturalmente puras, com e sem gás, e águas que requerem algum tipo de tratamento para posterior consumo. Considerando estas categorias, partilhamos como se classificam as diferentes tipologias de água:

Das marcas de água engarrafada portuguesas, destaca-se a Água do Vimeiro Original como sendo a única água mineral natural mesossalina, ao apresentar uma mineralização total única de cerca de 1.050 mg/L, enquanto que as restantes marcas são hipossalinas (<50 mg/L) ou pouco mineralizadas (entre 50 a 500 mg/L).

Parte da água que chega à superfície terrestre, quando chove ou neva, infiltra-se no subsolo, originando as águas subterrâneas. A partir do momento em que a água se infiltra no subsolo, começa um processo lento de filtração natural, que tem como objetivo eliminar os microorganismos e as substâncias em suspensão. É ainda durante este processo que a água é naturalmente enriquecida com os sais minerais presentes no subsolo e nas rochas onde circula (assiste-se à dissolução dos minerais da rocha para a água em circulação). A composição mineral da água vai então depender do tipo e do tempo de contacto com as rochas, mas também da temperatura e da profundidade a que circula.

A biodisponibilidade dos minerais existentes na água, ou seja, a sua capacidade de absorção pelo nosso organismo, é muito elevada dado que estes se encontram na sua forma livre na água. Desta forma, a ingestão de uma água equilibrada e rica em minerais contribui para que se atinja, mais facilmente, a DDR (Dose Diária Recomendada) de cada um dos minerais, contribuindo para o fortalecimento do tecido ósseo, o normal funcionamento dos rins e do pâncreas, a prevenção de doenças cardiovasculares, o bom funcionamento do sistema imunitário e a preservação da função cognitiva e a homeostasia do organismo.

Segundo a OMS, e tendo sempre em consideração aquelas que são as necessidades fisiológicas de cada um, o consumo de água mineralizada é benéfico para o equilíbrio e bem-estar do organismo (que não tem capacidade para produzir minerais).

Desportistas – para quem pratica desporto regularmente, a hidratação é fundamental. Além de ajudar a aumentar a resistência do atleta, o consumo de água rica em minerais como o sódio, o potássio e o magnésio acelera a recuperação dos músculos e alivia a inflamação e a dor muscular. Uma vez que a atividade metabólica dos desportistas é maior, mesmo nos dias de repouso, as suas necessidades hídricas são também maiores. O recomendado é que ingiram cerca de 3 litros de água por dia.

Aliar uma água generosa em minerais a uma alimentação equilibrada é, no caso de uma grávida saudável, o necessário para suprir as necessidades nestes micronutrientes.

Grávidas – é recomendado que as grávidas consumam entre 3 a 3,8 litros de água por dia, dado que a água desempenha um papel fundamental quer no desenvolvimento de novas estruturas (como a placenta e o líquido amniótico) bem como na adaptação do corpo da mulher e no fornecimento de minerais essenciais à saúde da mãe e do bebé intrauterino. Além disto, o consumo de água ajuda a prevenir desconforto e complicações durante a gravidez, como a obstipação e infeções urinárias. Nesta fase, os minerais mais importantes são o cálcio, que contribui para a mineralização óssea, a coagulação do sangue e a regulação das contrações uterinas; o magnésio, que ajuda a diminuir o risco de pré-eclampsia, nascimentos prematuros e atraso no crescimento intrauterino do bebé, bem como a prevenir as cãibras.

Nos casos em que se recorra ao leite adaptado, em substituição do aleitamento materno, recomenda-se igualmente a preparação da fórmula com água mineral por ter minerais essenciais ao crescimento saudável do bebé.

5 O que é que torna a Água do Vimeiro tão especial?

O seu sabor característico é a prova da riqueza mineral da Água do Vimeiro. A sua mineralização 100% natural torna-a a n.º1 e a mais equilibrada de todas as águas minerais e de nascente, sem gás, portuguesas. Isto significa que a Água do Vimeiro é a única água de origem portuguesa que tem presente, em quantidades generosas, mas equilibradas, grande parte dos minerais existentes nas águas minerais naturais. Recorde-se que a mineralização, resulta de um processo natural associado ao percurso subterrâneo em contacto com uma variadíssima diversidade de rochas, sendo este processo natural que confere à Água do Vimeiro características únicas e uma riqueza inigualável em quantidade e em qualidade de minerais essenciais ao equilíbrio do organismo humano.

Com uma mineralização de aproximadamente 1.050 mg/L, cerca de 20 vezes superior à maioria das restantes águas minerais de Portugal, a Água do Vimeiro é recomendada para toda a família e, em particular, para grávidas, crianças, desportistas e idosos.