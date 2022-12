Uma publicação no Facebook, de 7 de dezembro, mostra a fotografia de duas casas e atribui uma ao primeiro-ministro, António Costa, e outra ao antigo presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar. Na legenda da primeira imagem lê-se “Casa do Democrata Costa” e, na segunda, “Casa do Ditador Salazar”. O autor da publicação sugere ainda que o atual governante tem uma habitação mais faustosa, em comparação com o exemplo de Salazar, ao escrever no topo da imagem: “Muita coisa mudou em 50 anos de ‘democracia'”. A publicação é, no entanto, enganadora por duas principais razões: António Costa já não é proprietário da casa que aparece na imagem há quatro anos e a casa atribuída a Salazar é aquela em que o antigo governante cresceu e vivia, em Santa Comba Dão, antes de exercer funções públicas como ministro e chefe do Governo.

Começando pela casa que é atribuída a António Costa, trata-se de uma referência enganadora, uma vez que esta não é a casa onde vive o primeiro-ministro. Na verdade, a fotografia mostra a entrada da urbanização Villas Catarina, em S. João das Lampas, Sintra, onde António Costa foi proprietário de uma vivenda entre 2003 e 2018.

De acordo com a escritura, consultada pelo Observador no registo predial, António Costa vendeu a casa no dia 10 de dezembro de 2018 (ou seja, há mais de quatro anos) por 350 mil euros. Em 2003, primeiro-ministro pediu um empréstimo de 308 mil euros para pagar essa mesma habitação. A venda, em 2018, acabou por ser um mau negócio, tendo em conta como estava já o mercado imobiliário no final de 2018. Pouco tempo depois de Costa ter vendido a casa, a habitação foi colocada à venda por um preço muito superior: 500 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro-ministro aproveitou na altura o dinheiro da venda da tal casa na urbanização em Sintra para comprar uma cave com logradouro na rua Cláudio Nunes, em Benfica, por 325 mil euros. Entretanto, o primeiro-ministro já vendeu a casa da Cláudio Nunes e é agora arrendatário de um apartamento que fica também em Benfica, na Rua Emília das Neves. O local é provisório, já que o primeiro-ministro comprou um T1 num prédio de luxo na mesma zona, na Avenida Gomes Pereira, por 276.050 euros, segundo consta da declaração de rendimentos consultada pelo Observador e que foi entregue pelo primeiro-ministro no Tribunal Constitucional a 25 de maio deste ano.

É verdade que o primeiro-ministro tem um património imobiliário relevante e até que vai para uma habitação que se pode considerar de luxo, mas a publicação mostra uma moradia numa urbanização em Sintra já vendida pelo primeiro-ministro há quatro anos.

A comparação feita entre António Costa e António de Oliveira Salazar também está inquinada por comparar a casa onde o antigo presidente do Conselho (durante o regime do Estado Novo) cresceu, com uma das casas que o atual primeiro-ministro comprou, já depois de ser ministro e ter anos de funções públicas. Já António Oliveira Salazar morou em diversas casas enquanto exerceu funções governativas, embora nunca tenha sido proprietária de nenhuma, a não ser da que herdou dos seus pais.

É também verdade que António Costa nasceu numa família com mais posses do que a família de Salazar, mas isso nada tem a ver com o facto — como sugere a publicação — de um ser chefe de Governo num regime democrático e outro num regime ditatorial (do qual Salazar foi a principal figura).

Conclusão

A fachada que está legendada como sendo a imagem da casa do atual primeiro-ministro é, na verdade, a entrada de uma urbanização em Sintra onde António Costa tinha uma moradia que já vendeu há quatro anos. Costa vive atualmente numa casa arrendada, estando no entanto à espera de que as obras terminem para se mudar para um T1 num condomínio num prédio de luxo em Benfica, Lisboa. A comparação tem assim elementos falsos. A isto acresce ser uma comparação pouco rigorosa, uma vez que refere a casa onde cresceu Salazar como se fosse aquela onde viveu a maior parte da sua vida e a que utilizou quando era chefe de Governo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.