Um vídeo, que está a ser partilhado por várias páginas na rede social Instagram, mostra um homem mascarado a roubar vários telemóveis iPhone de uma loja e a sair com os objetos roubados. O homem passa por um carro da polícia, estacionado em frente à loja e, de seguida, abandona o local num outro carro. As publicações garantem que o roubo ocorreu em Londres, a capital do Reino Unido. Foi mesmo assim?

Vendo o vídeo, é facilmente percetível que o carro da polícia estacionado em frente à loja da Apple não corresponde aos carros da polícia do Reino Unido, que são conhecidas pelos tons de amarelo, azul e branco. Na verdade, o roubo, em plena luz do dia, ocorreu em Berkeley, uma zona nos arredores de São Francisco, na Califórnia (costa oeste dos Estados Unidos).

O assaltante já foi identificado. O Departamento de Polícia de Emeryville, em Berkeley, prendeu Tyler Mims, de 22 anos, residente em naquela zona, e acusou o jovem de roubo, segundo noticia o New York Post. A polícia adiantou que, no total, Mims roubou 50 iPhones, avaliados em quase 50 mil dólares, cerca de 46 mil euros. Foi a terceira vez em pouco mais de duas semanas que o jovem foi preso — tinha sido detido a 23 de janeiro e a 30 de janeiro por roubo levado a cabo na loja de Emeryville, na mesma zona, escreve o jornal local San Francisco Standard.

O assalto de 5 de fevereiro foi gravado por várias pessoas que se encontravam no interior da loja da Apple e ocorreu a meio da manhã do dia 5 de fevereiro. Para além de Mims, foram detidas outras três pessoas por envolvimento no roubo. Na sequência da investigação, a polícia de Emeryville entrou em contacto com outros departamentos, noutras zonas da Califórnia, e suspeita que os detidos estejam por detrás de outros roubos semelhantes na região.

No dia 7 de fevereiro, Mims voltou a ser detido por novo roubo de iPhones. Mais uma vez, conseguiu deixar a loja com os aparelhos furtados, mas a polícia seguiu o sinal de GPS dos telemóveis e localizou o homem. Segundo o testemunho que a namorada do jovem prestou à polícia, Mims vendia os iPhones roubados em São Francisco a partir dos 600 dólares, menos um terço em relação do valor de venda oficial. No total, as lojas da Apple terão sofrido roubos no valor total de quase 250 mil dólares. Mims agora vai ser julgado em tribunal — a primeira sessão estava marcada para 21 de fevereiro, a segunda para dia 28.

O vídeo que mostra um assaltante mascarado a roubar iPhones é verdadeiro, mas o incidente não ocorreu em Londres mas sim em Berkeley, na Califórnia.

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é: PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta. NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.