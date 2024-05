Estão a circular na rede social Facebook várias publicações que alegam que uma bebida caseira, feita com babosa (ou aloe vera), mel e cachaça cura o cancro metastizado. “Uma babosa ou 400 mg +meio litro de mel puro+ uma colher de cachaça. Eu [tinha] cancro [com] metástase, hoje curada”, alegam vários utilizadores, acrescentando que esta é “a cura para muitas doenças e nenhum médico irá falar sobre isso”. Mas será que esta receita pode gerar algum benefício no tratamentos das doenças oncológicas?

Ao Observador, a coordenadora da Unidade de Nutrição e Dietética do IPO Lisboa, Eugénia Santos Silva, explica que “não existe evidência científica da eficácia de combinações caseiras na prevenção ou tratamento do cancro em qualquer fase da doença”.

O consumo de álcool é, aliás, um fator de risco conhecido para o desenvolvimento de cancro, lembra Eugénia Santos Silva, bem como o consumo de tabaco, as infeções virais, “a exposição excessiva à radiação solar ou a agentes químicos ou fatores hormonais e influência genética”.

Segundo o site do SNS, o tratamento do cancro pode ser local (através de cirurgia, radioterapia ou radiologia de intervenção) ou sistémico (onde se incluem opções terapêuticas como quimioterapia, hormonoterapia, imunoterapia e as terapêuticas dirigidas ou personalizadas), não havendo qualquer referências às chamadas terapias alternativas. Estas terapias — onde se incluem a acupuntura, a medicina natural ou a homeopatia — são, de resto, alvo de crítica por parte da Ordem dos Médicos há vários anos. Em 2019, a entidade (à época liderada por Miguel Guimarães) pediu mesmo ao governo para retirar o item das terapêuticas não convencionais da Lei de Bases da Saúde que fora aprovada nesse ano.

“A adoção de um estilo de vida saudável e ativo, uma alimentação saudável, manter um peso adequado, não fumar, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e manter uma rotina de horas de sono adequadas são comportamentos que podem diminuir o risco de vários tipos de cancro”, detalha a responsável, sublinhando que o diagnóstico precoce é “o fator que contribui para o sucesso terapêutico e para a remissão prolongada da doença”.

Conclusão

Não existe qualquer evidência de que uma bebida caseira, feita com aloe vera, mel e cachaça, seja benéfica no tratamento do cancro. Aliás, o consumo de álcool é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de cancro.

