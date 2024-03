A voz é muito semelhante à da pivot da CNN Portugal Cátia Nobre, que surge no ecrã. E o grafismo — muito parecido com o daquela estação de televisão — marca 10h14, a hora a que a jornalista apresenta habitualmente o espaço de noticiário CNN Hoje. Num vídeo, partilhado no Facebook, Cátia Nobre anuncia, alegadamente, que o reumatologista suíço Axel Finckh, tem “revelações surpreendentes” para fazer, numa entrevista que iria conceder àquele canal.

“As doenças articulares continuam a ser tratados com métodos ultrapassados e ineficazes, enquanto noutros países europeus as articulações são tratadas tão facilmente como uma constipação comum”, começa por se ouvir no vídeo, no que parecem serem palavras da própria pivot da CNN. De seguida, e sem nenhuma introdução ao suposto convidado do noticiário, o reumatologista Axel Finckh refere-se ao caso específico de Portugal, onde, diz, se tem deparado com “métodos de tratamento desatualizados”, que não permitem dar esperança de recuperação aos doentes.

De seguida, começa a promover um gel, o Flexosamine (destinado a aliviar as dores articulares e regenerar as articulações, com um forte efeito anti-inflamatório e que se apresenta como uma alternativa aos fármacos que são normalmente receitados a pessoas que sofrem de doenças reumáticas). Um produto que, diz, “já provou a sua eficácia no alívio de dores nas articulações e nas costas num período de tempo muito curto”. “Milhares de pacientes utilizaram-no na Suíça e livraram-se das suas dores nas articulações”, garante.

No entanto, nenhuma das declarações acima pode ser atribuída nem à jornalista Cátia Nobre nem ao médico suíço, uma vez que o conteúdo em causa é fabricado com recurso a Inteligência Artificial, como é facilmente percetível a partir de um certo ponto do vídeo. Se num primeiro momento a voz da pivot está em português de Portugal, depressa se transforma em português do Brasil, o que denuncia a manipulação. O mesmo acontece com a alegada voz de Axel Finckh.

“É totalmente falso, nunca fiz aquele tipo de conteúdo”, confirma ao Observador a jornalista Cátia Nobre, admitindo, no entanto, a qualidade da manipulação no início do vídeo, em que, assume, a voz “está minimamente parecida” com a sua. Cátia Nobre sublinha que não autorizou o uso da imagem para publicitar qualquer produto e adianta que já denunciou o vídeo (tendo vários amigos feito o mesmo).

Esta já não é a primeira vez que a jornalista surge num vídeo fabricado nas redes sociais. E o mesmo também já aconteceu à jornalista e pivot Isaura Quevedo, também da CNN. Cátia Nobre admite que a estação está ser um alvo para este tipo de conteúdo, provavelmente por causa da “credibilidade” da marca e pelo facto de o pivot estar permanentemente no ar.

A CNN Portugal não promoveu o Flexosamine, um gel para as articulações. O vídeo em que alegadamente se veem a jornalista da CNN Cátia Nobre e o reumatologista suíço Axel Finckh a falarem sobre o produto foi fabricado com recurso a inteligência artificial e é falso, como confirmou ao Observador a própria jornalista.

