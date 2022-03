Está a ser partilhada no Facebook uma fotografia de David Attenborough ao lado de uma suposta citação sobre a situação vivida na Faixa de Gaza e na Cisjordânia pelo povo palestiniano, com fortes acusações aos israelitas.

Na publicação lê-se “Parem o Genocídio na Palestina” e a extensa citação diz o seguinte: “Não conheço nenhum animal que seja tão cruel como os israelitas — nem mesmo os crocodilos. Eles bombardeiam escolas, hospitais, campos de refugiados, orfanatos, pontos de energia, ambulâncias. Põem milhões de pessoas sob cerco. Disparam contra as crianças a caminho da escola. Raptam crianças e colhem os seus órgãos. Injetam prisioneiros com doenças patogénicas antes de os libertar. Matam por ar ou por terra. E o pior de tudo, acusam as suas vítimas de serem terroristas.”

David Attenborough, naturalista, tornou-se mundialmente conhecido pelo seu trabalho como apresentador e narrador de documentários dedicados à Natureza, como “Planeta Terra” e “Planeta Azul” da BBC, casa onde começou a trabalhar em 1953 e a que continua ligado até hoje, quando já completou 95 anos de idade.

As publicações em análise são de maio de 2021, na altura de um conflito entre Israel e o grupo palestiniano Hamas, que a União Europeia mantém na lista de organizações terroristas. O conflito entre o Hamas e Israel começou a 6 de maio. Dias depois, a 21 do mesmo mês, as duas partes chegaram a um cessar-fogo. Na Faixa de Gaza, 256 pessoas morreram; em Israel, morreram 13.

O conflito foi real, mas não há qualquer registo de que David Attenborough tenha proferido a citação que lhe está a ser atribuída. Uma pesquisa direta no site dedicado ao trabalho e às posições públicas do radialista e ambientalista, Attenborough Film, não comprova a autoria da citação que está a circular nas redes sociais.

Dada a relevância e atualidade do tema e o protagonismo de uma figura pública como David Attenborough, se o naturalista tivesse dito algo na linha das declarações que lhe são atribuídas — “Não conheço nenhum animal que seja tão cruel como os israelitas” —, essas palavras teriam tido eco na comunicação social. Mas também não há qualquer registo disso mesmo.

Uma porta-voz da BBC esclarece ao Check Your Fact, parceiro do Observador no consórcio internacional de meios de verificação de factos (o The Poynter Institute), que esta citação “não é de Sir David e como tal não lhe deve ser atribuída”. Aliás, a citação fabricada foi tirada de um artigo de 2014, de um meio de comunicação iraniano, Press TV. O artigo acabou por ser apagado e está hoje indisponível mas, de acordo com a AFP, a citação acabou por ser partilhada também por um outro meio de comunicação, desta vez do Bangladesh, o The Daily Star, no mesmo dia em que a Press TV apagou o artigo inicial.

Conclusão

Não é verdade que David Attenborough tenha dito que não conhece “nenhum animal que seja tão cruel como os israelitas”. Além de não haver nenhum registo oficial de que essa declaração tenha sido proferida pelo apresentador, a própria BBC veio esclarecer que a citação não é de David Attenborough e que “não lhe deve ser atribuída”.

A publicação foi partilhada em pleno conflito entre Israel e o grupo Hamas e a data não é inocente. Não é a primeira vez que o radialista da BBC é visado por declarações falsas em torno do tema. Em 2014, meios de comunicação do Irão e do Bangladesh partilharam esta mesma citação, que acabou por ser apagada por não haver confirmação oficial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.