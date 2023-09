O vídeo está a ser partilhado nas redes sociais. Tem pouco mais de 20 segundos e mostra ovos completamente brancos, aparentemente sintéticos, a ser pintados por uma máquina, para saírem idênticos aos ovos que são comprados nas prateleiras dos supermercados. Nos segundos que se seguem é demonstrada o que parece ser a “montagem dos ovos”, uma gema sintética introduzida dentro de uma massa branca, elástica, numa forma também idêntica à de um ovo natural.

O vídeo é partilhado com uma legenda ainda mais vaga. “Ovos artificiais para o pequeno-almoço. Alguém é servido?”

A primeira pergunta a que precisamos de responder é se o vídeo mostra de facto o processo de fabrico artificial de ovos. Ao procurarmos pelas imagens que estão a ser partilhadas, somos remetidos primeiro para um artigo no jornal sérvio Istinomer e depois para outro artigo no jornal chinês Jiefang Daily. Em 2017, o jornal chinês corrigia rumores de que “ovos artificiais tinham entrado no mercado”. E há vários artigos que vão no mesmo sentido.

No final de março de 2017, “um pequeno vídeo” começou a circular nas plataformas chinesas de redes sociais, que mostrava pessoas lado a lado a criar “ovos falsos” em pequenos moldes transparentes. O vídeo viria a ganhar projeção suficiente para merecer um esclarecimento do Departamento de Segurança Pública de Nanjing, em como se tratava de um “brinquedo falso” vendido online e não se tratava de uma falsificação para ser vendida como um ovo real.

Outros meios de comunicação chineses mostram este mesmo produto à venda em algumas lojas online, como mostra esta imagem.

Em 2018, meses depois de começarem a circular vídeos sobre estes ovos de plástico, a Autoridade de Segurança Alimentar Índia chegou mesmo a publicar uma orientação dedicada ao controlo e qualidade de ovos e com a qual se pretendia acabar com “os mitos sobre ovos de plástico”. Nesta orientação, as autoridades indianas esclareciam que “não existe tecnologia disponível para produzir um ovo de plástico/artificial que se assemelhe a um ovo natural”.

Conclusão

O vídeo é verdadeiro, mas não mostra, como as publicações tentam sugerir, o fabrico de “ovos falsos” para vender nos supermercados como se fossem ovos naturais. Os brinquedos são de origem chinesa e os vídeos a mostrar a sua criação são de 2017. Mas são apenas isso: brinquedos, que chegaram a estar à venda em plataformas online chinesas. Duas autoridades de saúde, uma da Índia e outra da região chinesa de Nanjing, esclarecem isso mesmo: não se trata de um “ovo de plástico” que pretenda substituir um “ovo natural”.

