“A tirania está a espalhar-se. As elites globais no Fórum Económico Mundial estão agora a fazer movimentos para controlar o material genético de cada criança que nasça no mundo”. Esta publicação do passado dia 10 de junho, no Facebook, vem em jeito de alerta. O autor alega que o Fórum Económico Mundial (FEM) quer “proibir”, a palavra é mesmo essa, “proibir”, a conceção natural. “Todos os bebés devem ser criados em laboratório até 2030”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

O autor partilha o link de uma suposta e extensa notícia sobre esta matéria. Mantendo o tom alarmante, alega que o fórum já criou uma vacina para alterar o nosso ADN — uma alegação muitas vezes feita e desmentida durante a pandemia de Covid-19 — e assegura que a “visão satânica” desta instituição já fez com que, no Japão, “estivessem a preparar-se para criar óvulos e espermatozóides em laboratório a partir do zero”. Klaus Schwab, fundador do FEM, é, novamente, um dos principais visados desta publicação falsa.

O jornal em causa, o Tribuna Nacional, costuma ser alvo de verificação por diveros fact-checkers internacionais, onde se inclui o Observador. Novamente, é preciso dizer que o FEM é uma organização sem qualquer poder legislativo. É independente e não tem qualquer poder governamental. Só por esse facto esta publicação já se torna falsa.

Depois, este fórum já desmentiu qualquer intenção ou pedido para que se acabasse com a conceção natural no mundo inteiro. Desmentiram-no à AFP Checamos, que também verificou esta publicação declarando-a como falsa. Além disso, no site oficial também não é possível encontrar qualquer declaração pública que pudesse ser interpretada nesse sentido. É certo, tal como aponta aquele fact-checker internacional, que têm sido feito estudos e experiências com úteros artificiais aos quais o FEM tem estado associado. Mas daí a querer terminar ou proibir a conceção natural vai um salto muito grande.

Conclusão

Não é verdade que o Fórum Económico Mundial queira proibir a conceção natural. Essa intenção nunca foi tornada pública por aquela entidade. A alegação já foi inclusivamente desmentida noutros países. O que é certo é que aquela instituição tem participado em estudos e experiências laboratoriais relacionadas com úteros artificiais.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.