É verdade que o Presidente do Brasil se fez acompanhar de uma grande comitiva, na sua visita de Estado à China, em abril deste ano. Entre senadores, deputados, dirigentes sindicais e ativistas sociais, Lula viajou na companhia de pelo menos 73 pessoas. A dimensão da comitiva nessa deslocação motivou críticas, e uma fotografia em particular foi utilizada para ilustrar a dimensão do grupo que viajou com o Presidente brasileiro. Mas a imagem ilustra mesmo a comitiva oficial?

“Essa é a comitiva do Lula na China (a maior da história da república)… Só pra lembrar, foi você, pagador de imposto, que deu uma ajudinha para pagar a viagem… – Te desafio a encontrar uma pessoa negra na foto”, escreve o autor de uma das publicações que recorreram ao Facebook para criticar este ponto da deslocação à China.

Problema: a imagem não mostra apenas elementos da comitiva de Lula; e não é verdade que todos os elementos que participaram na deslocação tenham tido as respetivas despesas cobertas pelos cofres públicos.

Vamos aos números. As informações oficiais sobre a viagem de Lula à China, entre os dias 11 e 14 de abril (a deslocação chegou a estar agendada para março, mas foi adiada devido a uma pneumonia que afetou o Presidente do Brasil), dão conta de um grupo de cerca de 70 elementos: nove ministros (mais a primeira-dama), cinco governadores, sete senadores, 19 deputados e outro grupo, maior, de 28 dirigentes sindicais, assessores, dirigentes associativos, intérprete, médica pessoal do Presidente, entre outros.

Estes membros da comitiva seguiram em dois aviões distintos, que partiram com uma diferença de cerca de duas horas do Brasil, rumo a Pequim, no dia 11 de abril.

Além destes, também embarcaram rumo a Pequim bem mais de uma centena de empresários, já fora da comitiva oficial.

E, aqui, é necessário fazer uma ressalva: se é verdade que os custos da viagem suscitaram alguma agitação mediática no Brasil, por não ter sido revelado quem (ou que entidades) suportaria os custos inerentes à deslocação — sobretudo, no que dizia respeito aos dirigentes sindicais e associativos, como o líder do Movimento Sem Terra e outros, também é preciso ter em conta que, segundo a comunicação social brasileira, a maior parte dos elementos que viajou para a China, e que era composta por empresários de vários setores de atividade, suportou as custas da viagem.

Esse ponto está diretamente relacionado com a publicação aqui em análise, quando o autor refere: “Foi você, pagador de imposto, que deu uma ajudinha para pagar a viagem.” Mas o post tem também outro foco: a fotografia partilhada, que mostra um imenso grupo de mulheres e homens enquadrados na imagem. “Essa é a comitiva do Lula na China (a maior da história da república)”, refere a publicação.

Só que esse argumento também é falacioso. A fotografia foi tirada durante uma das visitas institucionais que Lula fez em território chinês. Neste caso, o Presidente brasileiro encontrava-se na sede do New Development Bank (NDB), também conhecido como o banco dos BRICS (um grupo de países que inclui, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul). E um dos motivos para a presença do Chefe de Estado brasileiro na instituição prendia-se com o facto de, naquele dia, Dilma Rousseff (ex-Presidente do Brasil) ter tomado posse como presidente do NDB.

No entanto, e ao contrário do que alega o autor da publicação, naquele imenso grupo não estão, apenas, membros da comitiva oficial de Lula. Como se pode perceber pela descrição da fotografia, divulgada no Twitter pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência do Brasil, o grupo é composto pelo Presidente do Brasil, pela comitiva brasileira, mas também por elementos da presidência do banco, “diretoria e funcionários do NBD na sede do Banco dos Brics, em Xangai”.

Presidente @LulaOficial e comitiva brasileira tiram foto com presidência, diretoria e funcionários do NBD na sede do Banco dos Brics, em Xangai pic.twitter.com/4hDw4Ryump — SecomVc (@secomvc) April 13, 2023

Uma última nota sobre a publicação: o autor sugere que não há uma única “pessoa negra” no grupo. Não é verdade: é possível identificar pelo menos quatro.

Já no final de abril, Lula esteve em Portugal para uma visita oficial cinco dias (entre 21 e 25), tendo seguido depois para Espanha. Na chegada a Lisboa, o Presidente do Brasil estaria acompanhado por uma comitiva de cerca de 75 pessoas, um terço dos quais membros do Governo, senadores, deputados e responsáveis de organismos públicos, segundo a imprensa brasileira.

