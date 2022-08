“Olho do Mundo”. Uma imagem com cores berrantes, a rocho e azul, mostram um suposto lago muito parecido com um globo ocular de qualquer pessoa. “Lago da cratera vulcânica Kerid na Islândia”, alega uma publicação do passado dia 29 de abril no Facebook. Mais nenhuma informação foi disponibilizada naquela rede social. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

Quem pesquisar por esta cratera percebe-se que se trata de uma atração turística na Islândia que, de facto, existe, e pode ser encontrada em qualquer site de viagens, como o Tripadvisor. Encontram-se também, em português, artigos sobre esta cratera vulcânica, entretanto extinta, situada na zona de Grímsnes, na Islândia, que deu origem ao lago visível na imagem.

Mesmo em sites oficiais daquele país é possível encontrar, tanto imagens como vídeos, daquele local, que faz parte de uma das mais famosas rotas turísticas da Islândia, o “Círculo Dourado”. Outro dos locais online onde se comprovam a veracidade de imagens, os chamados bancos de imagens como Shuterstock, também se identificam imagens da cratera Kerid, que não são minimamente parecidas com as que foram partilhadas pelo autor. Por outro lado, as fotografias que acompanham artigos do género já referidos não têm nada a ver com a que se vê na publicação original. Ou seja, não existe nenhuma espécie de forma de olho no meio do lago em questão.

Numa nova pesquisa, chegamos à conclusão de que se trata de uma publicação com uma fotografia manipulada. São vários os fact-checkers internacionais que verificaram esta publicação. O Africa Check ou o Newtral, chegaram à mesma conclusão: trata-se de uma manipulação visual da realidade. No caso do segundo fact-checker, foram ouvidos alguns especialistas em vulcanologia e sedimentação, que negaram que no meio do lago se encontre uma íris de um olho humano. Trata-se, por isso, de uma fotomontagem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

A fotografia partilhada de um lago numa cratera vulcânica na Islândia foi manipulada. O lago, de facto, existe, e está em vários artigos de viagens, quer em Portugal, quer da Islândia. Já foi devidamente documentado, em imagens e vídeos, mas em nenhuma das fotografias se vislumbra uma espécie de olho humano no meio do lago.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.