Por vezes, publicações virais vêm acompanhadas com vídeos que manipulam informação verdadeira. Neste caso, no passado dia 30 de maio, surgiu um vídeo em português do Brasil, com um apresentador a falar de fake news, de ditadores e do Presidente do Brasil, Lula da Silva. Já a frase que acompanha essas imagens diz o seguinte: “Interpol pede prisão para Nicolas Maduro”, o Presidente da Venezuela. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Não fica claro o que leva o autor da publicação a retirar a conclusão de que a “Interpol pede a prisão de Maduro” e o conteúdo do vídeo que anexa ao seu post. Nesse conteúdo vídeo que é partilhado, e que tem apenas a duração de um minuto, o apresentador não fala, em momento algum, de um pedido de prisão por parte da Interpol. Ainda assim, numa pesquisa na internet, é possível encontrar fact-checks que verificam outras publicações onde se fala tanto da Interpol como de Nicolás Maduro. Todas foram desmentidas.

Essas publicações usam um excerto de uma reportagem sobre um requerimento da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados do Brasil, onde se pede que Nicolás Maduro seja detido. Nesse vídeo, publicado há algumas semanas semanas — e da autoria de um órgão de comunicação brasileiro, o Jovem Pan News —, de facto, o repórter informa que um grupo de deputados brasileiros pediu mesmo essa detenção. Só que nunca se fala da Interpol em toda a reportagem. Trata-se, sim, de um requerimento e não de um pedido de detenção a ser concretizado por uma organização fora do Brasil.

É importante, por outro lado, referir que os Estados Unidos acusaram Nicolás Maduro de narcoterrorismo, tráfico de drogas e corrupção, tal como informam vários órgãos de comunicação social internacionais como a agência Reuters. Essa acusação pode ser consultada, online, no site do Departamento de Justiça do governo liderado por Joe Biden. Se a consulta recair sobre o site da Interpol, nesse caso, não é possível confirmar a existência de qualquer pedido de detenção ou de prisão de Nicolás Maduro.

Conclusão

Não é verdade que a Interpol queira prender Nicolás Maduro. Essa informação não está disponível em nenhum lado. Por outro lado, o governo dos Estados Unidos acusou o Presidente venezuelano de narcoterrorismo. É também importante salientar que a publicação verificada não estabelece qualquer relação entre o vídeo que partilha e a frase que visa Nicolás Maduro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.