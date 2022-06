Um utilizador de Facebook fez um post no qual afirma que o investimento estrangeiro caiu 42% em Portugal em 2021. É falso. De acordo com dados do Banco de Portugal, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Portugal aumentou no ano passado.

O utilizador faz acompanhar o texto de uma notícia com declarações do Presidente da República de 14 de maio. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que Portugal é um “beneficiário líquido” da situação vivida a nível internacional, por ser visto “como longínquo da guerra” na Ucrânia, e defendeu que “o inteligente é saber aproveitar essa ocasião”.

Mas a informação do texto da publicação está errada. Fazendo as contas, conclui-se que o Investimento Direto Estrangeiro aumentou 7,19%. Em 2020, tinha sido de 144.583,94 milhões de euros. Em 2021, o valor subiu para um novo máximo de 154 980,84 milhões de euros. É uma diferença de mais de 10 milhões de euros. Ou seja, uma subida de 7,19%, bem explícita no gráfico em baixo, disponibilizados pelo Banco de Portugal.

Em outubro, o primeiro-ministro já previa um novo máximo de Investimento Direto Estrangeiro em Portugal em 2021.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Banco de Portugal explica que o IDE “é uma categoria de investimento que se insere nas estatísticas externas (balança de pagamentos e posição de investimento internacional)”.

O utilizador de Facebook terá retirado uma conclusão errada de um outro dado: o que realmente “baixou 42%”, como se lê na publicação, foi o investimento estrangeiro global. Ou seja, o investimento feito em todo o mundo durante o ano de 2020, o primeiro ano de pandemia. Os números foram divulgados pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

Conclusão

O Investimento Estrangeiro Direto (IDE) em Portugal não desceu 42% em 2021, como se lê numa publicação nas redes sociais. Pelo contrário, este indicador subiu 7,19%, num total de mais de 10 milhões de euros, de acordo com dados divulgados pelo Banco de Portugal. O que realmente “baixou 42%” foi o investimento estrangeiro global. Mas este valor refere-se a 2020 e não a 2021.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO