O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua a ser dos presidentes que mais vezes surge em publicações enganadoras ou falsas. No passado dia 7 de junho, surgiu uma publicação de Facebook onde se alegava o seguinte: “Biden declara estado de emergência por ameaça de escassez de capacidade de gerar energia.” No texto, alega-se ainda que o presidente dos EUA “isentou de impostos as importações de certas células solares e módulos da Ásia”. Uma medida que “terá a validade de dois anos e vale para produtos importados do Cambodja, Malásia, Tailândia e Vietname”. Trata-se, no entanto, de uma publicação que distorce uma medida efetivamente tomada pelo líder norte-americano.

Olhando novamente para o que o autor partilhou, não se vislumbra qualquer dado, informação ou notícia que confirme aquilo que é alegado. Por outro lado, pesquisando por notícias semelhantes sobre o assunto, descobre-se que, no passado dia 6 de junho, Joe Biden invocou o Ato de Produção de Defesa (DPA, na sigla em inglês) para “acelerar o fabrico doméstico de energia limpa”, tal como se lê numa nota do Departamento de Energia do seu governo.

Este regulamento foi aprovado nos anos 50, durante a Guerra da Coreia e foi também aplicado durante o longo período da Guerra Fria. Serve, sobretudo, para que qualquer presidente norte-americano tenha um maior controlo sobre várias indústrias domésticas e, consequentemente, a produção de diferentes produtos/materiais/bens necessários no país. Já foi usado durante esta administração, por exemplo, na pandemia, para acelerar os processos de vacinação contra a Covid-19.

O objetivo da DPA da administração Joe Biden/Kamala Harris, segundo se lê, é “diminuir os custos energéticos para as famílias, aumentar a segurança nacional e assegurar a independência energética norte-americana que reduza a procura de combustíveis fósseis”. Também em 2022, o mesmo Departamento lançou um relatório com as diretrizes para iniciar a transição para a energia limpa, que se focará na produção de vários tipos de energia, desde a solar à eólica, bem como à aposta — que já decorre um pouco por toda a Europa — nos automóveis elétricos. Portanto a intenção está lá, as verbas financeiras também, mas é diferente de dizer que Biden declarou estado de emergência energética no país.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda no mês de julho saíram mais notícias sobre um alegado anúncio de estado de emergência por parte de Joe Biden. O site The Conversation descreveu uma ida do presidente norte-americano a Massachusetts onde uma zona de produção de carvão iria ser convertida em local para fabrico de equipamento eólico. Ainda assim, e apesar da pressão de vários democratas e ativistas, Biden não anunciou o estado de emergência alegado na publicação original.

No entanto, segundo a Casa Branca, essa continua a ser uma opção viável, só que ainda não foi concretizada, como explicado por outro jornal, o The Washington Post. Por fim, é importante dizer que publicações semelhantes noutras línguas já foram também desmentidas por outros fact-checkers internacionais como a AFP.

Noutros executivos norte-americanos já foram declarados estados de emergência de âmbito energético, tanto na administração de Barack Obama como na de Donald Trump.

Conclusão

Não é verdade que Joe Biden tenha declarado recentemente o estado de emergência energético, tal como alegado por várias publicações de Facebook. A única decisão recente relacionada com esta matéria foi a invocação do Ato de Produção de Defesa relacionado com a produção de energia limpa dentro do país, no passado mês de junho. Ainda que vários democratas e ativistas estejam a pressionar a atual administração norte-americana para declarar o estado de emergência energética, essa decisão ainda não foi tomada pela Casa Branca.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.