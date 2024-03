Uma publicação, partilhada no Facebook, alega que a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, é casada com um alto funcionário da farmacêutica Pfizer, o que terá favorecido a compra, por parte do bloco comunitário, de vacinas contra a Covid-19. A teoria chegou às redes sociais depois de o presidente do Chega, André Ventura, ter referido, numa entrevista à RTP3, a 20 de março, que estaria “em curso uma investigação” na Comissão Europeia pelo suposto facto de “o marido da presidente da Comissão Europeia” ser “um dos CEO da Pfizer”. Será verdade?

Licenciado em Medicina pela Universidade de Hamburgo, Heiko von der Leyen é casado com Ursula desde 1986, há quase 40 anos. Têm sete filhos. No início da carreira, o marido da atual Presidente da Comissão Europeia dedicou-se à academia, tendo sido professor na Universidade de Hanover. Em 2020, acabou recrutado pela indústria farmacêutica: tornou-se diretor médico da biotecnológica norte-americana Orgenesis.

Em maio de 2020, pouco depois do início da pandemia de Covid-19, esta empresa começou a desenvolver uma vacina contra o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19.

A relação entre a empresa onde Heiko von der Leyen trabalhava e a União Europeia esteve sob escrutínio do Parlamento Europeu, depois de, no final de 2022, um grupo de oito deputados do grupo dos Verdes ter enviado uma carta a alertar para possibilidade de a Orgenesis ter sido beneficiada em dois projetos financiados pela UE. No entanto, nenhum desses projetos estava relacionado com as vacinas contra a Covid-19. Eram investigações na área da terapia celular.

Em resposta aos deputados, a comissária europeia da Transparência rejeitou a hipótese de ter havido qualquer conflito de interesses. Heiko von der Leyen chegou a integrar o conselho de supervisão de um desses projetos, mas renunciou à função quando a imprensa italiana denunciou o caso. Vera Jourová sublinhou que as agências europeias responsáveis pela concessão dos projetos (que contaram com financiamento da União Europeia) foram o Conselho Europeu de Inovação e a Agência Executiva das PME, órgãos onde a Presidente da Comissão não interfere, logo, não há conflito de interesses.

Conclusão

Heiko von der Leyen é diretor médico da Orgenesis, uma biotecnológica norte-americana e não tem nem teve qualquer relação profissional com a Pfizer. A Orgenesis participou em dois projetos que receberam financiamento europeu, mas nenhum estava relacionado com o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.