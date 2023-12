O cantor Paul McCartney não dedicou uma música a Michelle Bolsonaro, como sugere uma montagem que se tornou viral nas redes sociais nos últimos dias. Na verdade, o vídeo é de 2010 e, na altura, o ex-Beatle dirigia-se ao então Presidente norte-americano, Barack Obama, e à sua mulher, Michelle Obama, numa atuação na Casa Branca, em Washington, Estados Unidos.

“Homenagem de Paul McCartney a Michelle Bolsonaro”, lê-se nas publicações que circulam em redes sociais como Facebook, Instagram e WhattsApp.

Trata-se de uma montagem de um vídeo divulgado pela Casa Branca. A atuação remonta a 2 de junho de 2010, numa cerimónia de homenagem a Paul McCartney.

No vídeo em questão, Paul McCartney diz: “Espero que o Presidente me perdoe se eu cantar esta música.” E, de seguida, começa o tema “Michelle”, dos Beatles, dedicado a Michelle Obama, antiga primeira-dama dos Estados Unidos.

Mas o vídeo que circula nas redes sociais foi alterado e contém uma montagem com várias fotografias de Michelle Bolsonaro, para dar a entender que a canção foi, na verdade, dedicada à antiga primeira dama brasileira. É, portanto, falso.

As imagens originais estão disponíveis no arquivo da Casa Branca. O vídeo verdadeiro tem cerca de 3 minutos e mostra Michelle Obama sorridente, enquanto McCartney atua.

Já a montagem que circula nas redes sociais foi encurtada e oculta as partes em que a antiga primeira-dama norte-americana aparece. Essas partes são substituídas por fotografias de Michelle Bolsonaro, mulher do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro.

Antes do concerto, Paul McCartney recebeu o Prémio Gershwin para a Música Popular das mãos de Obama. O galardão foi atribuído pela Biblioteca do Congresso norte-americano, em homenagem ao trabalho do ex-Beatle.

Este vídeo adulterado circula numa altura em que Paul McCartney está no Brasil para uma série de concertos.

A canção dos Beatles “Michelle” remonta a 1965 e faz parte do álbum da banda britânica “Rubber Soul”.

Conclusão

Em 2010, Paul McCartney recebeu um prémio na Casa Branca e deu um concerto, durante o qual dedicou o tema dos Beatles “Michelle” a Michelle Obama, mulher de Barak Obama, na altura Presidente dos Estados Unidos.

As imagens foram divulgadas pela Casa Branca. Mas, agora, mais de dez anos depois, surge nas redes sociais um vídeo alterado que inclui fotografias de Michelle Bolsonaro, antiga primeira dama do Brasil.

O vídeo tornou-se viral, mas não é verdade que Paul McCartney tenha dedicado uma canção à mulher de Jair Bolsonaro, ex-presidente brasileiro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.