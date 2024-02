Os traços físicos supostamente semelhantes de duas figuras da política mundial — o atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e o antigo primeiro-ministro e Presidente de Cuba, Fidel Castro –, somados a algumas coincidências históricas, levaram muitos utilizadores das redes sociais a uma conclusão improvável: Fidel Castro, que morreu em 2016, seria, afinal, o verdadeiro pai de Justin Trudeau.

A tese já tem alguns anos e é disseminada em milhares de publicações nas redes sociais, tendo por base vários pressupostos, nem todos verdadeiros. Na publicação em análise, argumenta-se, por um lado, que a mãe do governante canadiano, Margaret Trudeau, era “amiga de Fidel” e “fazia visitas a Cuba” quando ainda era solteira; por outro, que se terá casado quando já estava grávida; acrescenta que Margaret Trudeau o levava para visitar Cuba “constantemente” e que Castro posou com o então bebé Trudeau ao colo; e remata lembrando que quando o cubano morreu Trudeau emitiu um comunicado em que o descrevia como “um grande líder que serviu o seu povo por mais de meio século”.

Começando pelo princípio: o primeiro facto que é preciso conhecer é que o pai de Justin Trudeau, Pierre Trudeau, foi ele próprio primeiro-ministro do Canadá em dois períodos diferentes, de 1968 a 1979 e depois de 1980 a 1984. Ou seja, era primeiro-ministro em 1971, quando o atual governante canadiano nasceu. Além disso, casou-se com Margaret Trudeau a 5 de março de 1971, ou seja, mais de nove meses antes do nascimento do filho Justin, a 25 de dezembro desse ano.

Foi durante o primeiro mandato de Trudeau-pai como primeiro-ministro que a família Trudeau visitou Cuba, o que se tornou um relevante facto geopolítico — até porque aconteceu durante um pico de tensão entre Cuba e os Estados Unidos, que em 1962 aplicaram um bloqueio comercial ao país, que se mantém ainda em vigor — no ano de 1976. Antes disso, asseguram especialistas consultados pela Associated Press, teria sido “impossível” fazer uma visita que não tivesse sido noticiada.

Assim, a primeira visita da família acontece quando Trudeau já tinha cinco anos, o que torna impossível que seja fruto de alguma relação que tenha nascido dessa viagem. Mais: o bebé que aparece no colo de Fidel Castro, nas fotografias dessa visita, é visivelmente mais novo.

Há mais indicações de que nem sequer se tratará do primeiro-ministro de Canadá. Uma reportagem da altura feita pela televisão canadiana CTV conta que Castro “expressou gratidão ao Canadá por manter o comércio, apesar do bloqueio” norte-americano e que se “esforçou” por impressionar Trudeau. “Castro é um revolucionário dedicado, sem dúvida, mas apesar de abraçar bebés ser um truque político antigo, o filho mais novo dos Trudeau, Michel, não foi o único a pressentir que Castro não é o líder fanático e sem sentimentos que muitos acreditam que seja”, dizia a mesma reportagem — referindo assim que o bebé era Michel, o irmão mais novo de Justin Trudeau, que morreu numa avalanche em 1998.

A verdade é que Trudeau e Castro terão mesmo construído uma boa relação, como foi frisado pelo próprio Justin Trudeau, já no papel de primeiro-ministro, quando o Presidente cubano morreu, em 2016.

Numa nota publicada no site do Governo, Trudeau disse ter recebido a notícia com um sentimento de “tristeza profunda”, descrevendo Fidel Castro como um “revolucionário lendário” que fez melhorias nos sistemas de Educação e Saúde de Cuba, mesmo sendo uma “figura controversa” — elogios pelos quais foi duramente criticado. E rematava dizendo “saber que o pai tinha muito orgulho em considerá-lo um amigo”, e adiantando que só conheceu “Fidel” depois de Pierre Trudeau ter morrido.

Depois de a polémica ter percorrido as redes sociais, pela primeira vez após esse comunicado e repetidas vezes nos anos que se seguiram, o Governo canadiano veio mesmo desmentir que Fidel Castro seja pai de Justin Trudeau, cita a Associated Press.

Não há qualquer prova de que Margaret Trudeau tenha visitado Cuba antes do ano de 1976, quando Justin Trudeau já tinha cinco anos. O bebé que aparece ao colo de Fidel Castro é o irmão, Michel. Além disso, o próprio governo canadiano já fez questão de vir desmentir o rumor.

