A publicação, que se tornou viral nas redes sociais, surge na forma de uma “receita natural” e promete “restaurar a visão” em sete dias. No vídeo que a acompanha lê-se que, com esta solução milagrosa, “o glaucoma e as cataratas” passam a ser “coisa do passado”. O autor fala de uma “poderosa receita natural”, “fácil de preparar em casa” e que ajuda no “tratamento ocular”. Na lista de ingredientes estão frutas e vegetais que facilmente encontramos num frigorífico ou numa dispensa: cenouras e limões, alimentos ricos em vitaminas e essenciais “para manter a saúde ocular”; nozes, importantes na prevenção de “doenças oculares degenerativas”; azeite e, ainda, mel, este último usado para tratar “conjuntivite, úlceras de córnea e inflamação de pálpebras”.

Segundo a receita, os produtos são misturados e triturados num liquidificador. Para que tenha efeito, a mistura deve, depois, ser tomada “todas as noites antes de dormir”. Diz o autor que, em apenas sete dias, terá resultados “surpreendentes”. Será mesmo assim?

De acordo com Francisco Miguel Brardo, diretor do curso de Optometria e Ciências da Visão na Universidade da Beira Interior (UBI), a alegação feita neste vídeo “carece de evidência científica”. Numa resposta enviada ao Observador, o especialista esclarece que “não existe base científica que comprove que o produto final”, ou seja, a receita apresentada, tenha “sobre o sistema visual” o efeito de cura referido no post.

O professor da UBI afirma também que “mesmo considerando os benefícios dos componentes naturais” que compõem cada ingrediente da receita, sobretudo os benefícios das vitaminas e dos anti-oxidantes, “a sua concentração é mínima”. Quer isto dizer, reforça Francisco Miguel Brardo, que qualquer efeito sobre o sistema visual “teria sempre um propósito de prevenção e/ou retardação”, mas “nunca de uma suposta cura”, sublinha o especialista.

Tal como explica o grupo hospitalar privado CUF na página oficial na internet, o glaucoma é uma “doença crónica e sem cura”, que pode ser controlado com medicamentos que impedem a “progressão” do mesmo. Por ser diagnosticado tardiamente, o glaucoma “é uma das principais causas de cegueira a nível mundial”, revela também a CUF, sendo que, em Portugal, “atinge cerca de 100 mil pessoas”.

Já a catarata é uma das mais conhecidas “causas de cegueira curável” no mundo, lê-se também no site do grupo de saúde. Contudo, o único tratamento definitivo para a doença “é a cirurgia”, na qual a “catarata é removida e substituída por uma lente artificial”.

Concluindo, não é verdade que estas duas doenças possam ser curadas no espaço de uma semana, através da ingestão de um “remédio natural”. Apesar de ter benefícios para a saúde e de ser eficaz na prevenção de doenças do foro ocular, o consumo de nutrientes existentes em algumas frutas e vegetais não pode ser visto como um tratamento eficaz e definitivo.

A publicação é falsa. Especialista ouvido pelo Observador reforça que, ainda que tenham benefícios para a saúde, nutrientes presentes nas frutas e nos vegetais não são “milagrosos”, nem recuperam a visão em poucos dias. O glaucoma não tem cura e, no caso das cataratas, é necessária uma cirurgia para a remover.

