É comum a circulação de frases atribuídas a autores bem conhecidos nas redes sociais, sem que estejam corretamente citadas. Nesta publicação que o Facebook assinalou como passível de confirmação, é atribuída a William Shakespeare uma frase que traz como conclusão que “o único problema que se não se resolve é a morte”. Mas a consideração é mesmo do poeta e dramaturgo inglês?

A frase em questão é a seguinte: “Sempre me sinto feliz, sabes porquê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos, sempre têm solução. O único que não se resolve é a morte. A vida é curta, por isso, ame-a! Viva intensamente e recorde: Antes de falar… Escute! Antes de escrever… Pense! Antes de criticar… Examina-te! Antes de ferir… Sente! Antes de orar… Perdoe! Antes de gastar… Ganhe! Antes de render-te… Tente de novo! Antes de morrer… Viva!!!” Nas redes sociais é possível encontrá-la diversas vezes e com a assinatura de Shakespeare atribuída, mas não foi ele que a escreveu.

A frase em causa não surge só em publicações em Portugal, mas corre o mundo inteiro, sendo possível encontrá-la em espanhol e em inglês, por exemplo, sempre com a mesma atribuição ao dramaturgo inglês. No entanto, nenhuma dessas publicações refere a que obra concreta pertence a pretensa frase de Shakespeare e esse é um primeiro problema.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, parte desta frase pertence a um outro autor, também William, mas não Shakespeare. E nem essa está corretamente citada. William Arthur Ward é um dos poetas americanos mais citados — com várias frases motivacionais — e parte da citação atribuída a Shakespeare pertence, afinal, a um poema seu que se chama “Antes de ti”. Nesse texto, Ward escreve: “Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de investir, investigue. Antes de criticar, espera. Antes de rezar, perdoe. Antes de desistir, tente. Antes de se reformar, poupe. Antes de morrer, dê.”

Algumas destas frases integram a afirmação que se tornou viral e que está aqui em análise, misturadas com outros pensamentos que os especialistas em Shakespeare também têm descartado como sendo da autoria do poeta inglês. Ao australiano APP, uma professora da Universidade de Birmingham que leciona “Shakespeare e o Drama moderno” afirma que “a citação não tem nada em comum com Shakespeare”, começando mesmo por apontar a linguagem pouco shakesperiana — mais rebuscada na escrita e complexa nas emoções — da mesma. Nem sequer surge escrita no “inglês usado no início da era moderna”, aponta ainda Tiffany Stern.

Já Abbie Weinberg, da Folger Shakespeare Library (nos EUA, que reúne “a maior coleção” de trabalhos impressos de William Shakespeare — segundo consta na página oficial), afirma que “definitivamente não é uma citação de Shakespeare”. “Nem soa como Shakespeare”, diz, citada pelo Politifact.

Conclusão

A frase não tem a fonte original identificada e partes do texto pertencem a um outro poeta que não Wiiliam Shakespeare. Estas palavras que se tornaram virais associadas ao poeta e dramaturgo inglês não são da sua autoria, o que é confirmado também por especialistas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.