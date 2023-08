Circula um vídeo nas redes sociais que mostra vários bombardeamentos, que alegadamente terão ocorrido na Ucrânia, país em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022. “Bombardeio a guerra que nosso Presidente apoia”, lê-se numa publicação de um utilizador brasileiro, aludindo ao suposto apoio de Lula da Silva ao conflito.

Tendo sido partilhado várias vezes nas redes sociais, o vídeo mostra uma explosão em diferentes locais, que supostamente terão ocorrido na Ucrânia, ainda que não haja qualquer informação sobre em que parte do país esse ataque teria ocorrido.

No entanto, as explosões em questão não aconteceram na Ucrânia, mas sim no Líbano — o vídeo retrata o que sucedeu em agosto 2020, quando o porto da capital libanesa, em Beirute, explodiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Formado por dez momentos distintos que compõem o vídeo, o primeiro pode ser encontrado num vídeo publicado no site brasileiro O Tempo. O segundo mostra o nome de um café — Maverick’s Cafe Bar —, que fica na capital libanesa. No X (antigo Twitter), existe uma publicação em que se vê um momento do vídeo, publicado em agosto de 2020, em que retrata uma “grande explosão” no Líbano.

O terceiro excerto pode ser visto neste canal de Youtube com uma referência direta ao Líbano; o quarto foi revelado pela revista norte-americana TMZ igualmente aludido à explosão em Beirute; o quinto foi publicado no jornal Guardian e também está relacionado com este episódio; o sexto foi publicado no Facebook pelo canal canadiano CBC referindo-se ao que aconteceu na capital libanesa; e o sétimo momento do vídeo também está online, no site da Newsflare.

Todos estes momentos do vídeo, relacionados com a explosão de Beirute, foram publicados antes de 24 de fevereiro de 2022, o que impede naturalmente que se relacione com a guerra em todo o território da Ucrânia, que começou apenas um ano e meio depois.

Há, no entanto, três momentos do vídeo original em que não foi possível encontrar a origem, mas é possível ver vários monumentos libaneses, tais como a Praça dos Mártires.

Adicionalmente, relativamente à publicação original em que se alega que o vídeo foi gravado na Ucrânia, lê-se que o Presidente brasileiro “apoia a guerra”. Ora, isso não corresponde à verdade: Lula da Silva nunca fez qualquer declaração nesse sentido. Ainda que o líder do Brasil tenha sido criticado pelo Ocidente por responsabilizar quer a Rússia quer a Ucrânia pelo início do conflito, nunca se manifestou publicamente a favor do conflito — chegou mesmo a condenar a invasão.

Conclusão

Não é verdade que o vídeo em questão mostre um bombardeamento na Ucrânia. Trata-se, sim, de vários momentos recolhidos no Líbano, em Beirute, aquando da explosão do porto da cidade. É também falso que Lula da Silva apoie a guerra da Ucrânia, tendo condenado o conflito.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.