“A complexidade dos túneis do Hamas é impressionante! Imaginem isto vezes 500 quilómetros. Vai ser um banho de sangue!” Uma publicação do passado dia 3 de novembro mostra um vídeo de um suposto túnel feito pelo Hamas que estaria a ser utilizado na guerra com Israel, dentro da Faixa de Gaza, por combatentes deste grupo terrorista para evitarem os bombardeamentos de Israel na Faixa de Gaza. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

Em primeiro lugar, não existe nenhum indício ou fonte que confirme que estamos perante um túnel feito pelo Hamas. Também não existe nenhum elemento visual nos homens que aparecem nos túneis que indiciem que estamos perante combatentes do Hamas.

Fazendo uma busca pela origem destas imagens, é possível chegar a um vídeo de Youtube, da agência de notícias AFP, onde surgem os tais túneis. Essas estruturas junto à fronteira de Israel com o Líbano foram, na verdade, feitas por outro grupo identificado como terrorista pelo ocidente: o Hezbollah. As imagens foram captadas em 2019. Ainda assim, não foi só a AFP a confirmar a veracidade destas imagens, também a agência Reuters chegou à conclusão de que não foi o Hamas a fabricar aquelas estruturas.

Nesse mesmo ano, outros órgãos de comunicação social internacionais deslocaram-se aos túneis para os visitar, depois de aquelas estruturas terem sido desativadas pelas forças de defesa israelitas, acabando por clarificar — desmentindo-as — as alegações de uma publicação semelhante à que o Observador agora verifica.

Em declarações à AFP, o então porta-voz das Força de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) explicava que aquele era o “mais longo e mais complexo” túnel descoberto até àquele momento, acabando por ser destruído para impedir a sua utilização futura por combatentes do Hezbollah. “Este túnel específico foi construído pelo Hezbollah por baixa da linha azul”, uma linha definida em 2000, pelas Nações Unidas, e que atesta a retirada das forças israelitas para trás desse ponto (é também isso designada de “linha de retirada”). Jonathan Conricus, o porta-voz da IDF, explicava em junho de 2019 que a construção daquela estrutura representava uma “violação da soberania de Israel”, por cruzar a tal linha azul, e servia aos “operacionais do Hezbollah, a elite de terroristas, de chegarem do Líbano a Israel”.

Tal como destacado por outros fact-checks, é possível confirmar que estamos perante as mesmas imagens da publicação original, principalmente depois de vermos a mesma porta azul que está nos dois vídeos. O túnel tem cerca de um quilómetro e 80 metros.

Conclusão

Não é verdade que um vídeo publicado em novembro mostre imagens de um túnel feito pelo Hamas na Faixa de Gaza. Foi em 2019 que tivemos conhecimento da existência desse túnel e do grupo terrorista que o construiu: o Hezbollah. Várias notícias e equipas de reportagem confirmaram a veracidade das imagens. Ou seja, esses túneis não são recentes e não estão relacionados com a atividade dos combatentes do Hamas.

