Um vídeo de várias pessoas a correrem na rua tornou-se viral no início da semana passada nas redes sociais. As imagens estão a ser partilhadas como sendo de um momento de “desespero” de civis israelitas a fugirem “para abrigos” perante o ataque iraniano. O ataque aconteceu e as imagens partilhadas existem mesmo, mas não têm nada a ver com o conflito em causa.

As publicações com estas imagens e a descrição já referida multiplicam-se nas várias redes sociais e o Facebook classificou aquelas que surgiram nas suas páginas como suspeitas. Surgiram logo depois dos ataques do passado fim de semana desencadeados pelo Irão contra Israel e as legendas colocadas pelos utilizadores referem que se trata de um momento de fuga de civis israelitas para abrigos. “Desespero dos civis israelitas”, descreve outro utilizador.

No vídeo, cuja origem não é referida, vêem-se várias pessoas a correr na rua, não sendo imediatamente claro de que se trata ou onde foram registadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As imagens originais nada têm, no entanto, a ver com o que é referido na publicação. Elas foram registadas no início de abril, antes mesmo dos ataques referidos, noutro continente e num evento muito diferente daquele que é referido pelos utilizadores que partilharam este vídeo como sendo de israelitas a fugirem do ataque iraniano. Trata-se, sim, de um vídeo registado em Buenos Aires (Argentina), de fãs do cantor britânico Louis Tomlinson.

O cantor e antigo membro da boyband britânica One Direction esteve na Argentina onde vai atuar a 18 de maio e o hotel onde estava hospedado foi cercado por fãs que procuravam aproximar-se do artista. É, aliás, possível, verificar a partilha deste mesmo vídeo com essas referências no TikTok, mas também outros, da mesma altura, em que se vê o cantor a conviver com os fãs, como este na conta oficial de Louis Tomlinson, à porta do Four Seasons Hotel Buenos Aires que, aliás, se vê nas imagens (é o edíficio alto com várias janelas).

A publicação aqui analisada tornou-se viral nos últimos dias, com uma legenda falsa, e foi inclusivamente partilhada na conta do X da televisão estatal iraniana, a Islamic Republic of Iran News Network, como contou o The Telegraph.

Conclusão

O vídeo que mostra pessoas a correr na rua como sendo de civis israelitas “desesperados” a fugirem dos ataques iranianos são, afinal, de fãs do cantor Louis Tomlinson. Foram registadas no início de abril em Buenos Aires, na Argentina, num momento em que o cantor interagia com pessoas que rodearam a entrada do hotel onde se encontrava hospedado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.