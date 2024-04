A noite em que a "guerra-sombra" do Irão e de Israel ficou a um passo de se tornar uma guerra aberta

O ataque foi histórico. Desde a revolução islâmica no Irão de 1979 que o país mantém uma relação tensa com Israel. Ao conflito que se vai jogando entre as milícias próximas de Teerão (como o Hezbollah no Líbano e os houthis no Iémen) e o Estado de Israel chama-se, por vezes, de “guerra na sombra”, por ser uma espécie de guerra por procuração entre os dois países. Mas, na noite deste sábado, o conflito tornou-se mais direto: pela primeira vez, o Irão lançou um ataque direto a partir do seu território a Israel, disparando centenas de mísseis e drones em direção a todo o território israelita.

Para compreender o que mudou, é preciso recuar a 1 de abril. Foi nesse dia que um ataque atribuído ao governo de Telavive (mas não reivindicado oficialmente pelos israelitas) matou vários membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, no consulado iraniano em Damasco, na Síria. O racional por parte do executivo de Benjamin Netanyahu era simples: “O Irão iria manter a sua estratégia de décadas de utilizar ‘procuradores’, em vez de atacar Israel diretamente”, resumiu o jornalista israelita Anshel Pfeffer. “A avaliação israelita era a de que Khamenei era demasiado avesso ao risco de alterar a política iraniana.”

There will be conspiracy theories that this is exactly what Netanyahu was aiming for with the air-strike on Damascus on April 1. It should be clear that the Israeli assessment was that Iran would stick to its decades-old strategy of using proxies and not striking Israel directly> — Anshel Pfeffer אנשיל פפר (@AnshelPfeffer) April 13, 2024

Mas, desta vez, a lógica foi outra. É que naquele ataque ao consulado em Damasco morreram algumas das figuras mais importantes da organização paramilitar Al-Quds, que coordena as milícias pró-iranianas um pouco por todo o Médio Oriente. Um deles seria mesmo o brigadeiro-general Mohammad Reza Zahedi, “um dos líderes mais proeminentes e importantes da Força Quds e um dos principais interlocutores com o Hamas”, aponta o Atlantic Council.