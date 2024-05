O voo SQ321 da Singapore Airlines, que ligava Londres a Singapura, foi afetado por um episódio de forte turbulência na passada segunda-feira. Um homem de 73 anos com nacionalidade britânica acabou por morrer de ataque cardíaco e dezenas de pessoas ficaram feridas na sequência do acidente.

Uma publicação nas redes sociais mostra uma compilação de imagens e vídeos do momento, em que se denota o pânico dos passageiros. Além disso, são mostradas imagens da destruição do interior do avião, assim como as equipas médicas no aeroporto de Banguecoque, na Tailândia, para onde o voo acabou desviado.

Não obstante, alguns dos frames do vídeo (principalmente os 18 primeiros segundos) não estão associados ao episódio de turbulência relacionado com o voo da Singapore Airlines.

Os primeiros 18 segundos estão, sim, relacionados com outro episódio de turbulência, que ocorreu em junho de 2019, como se vê nesta publicação do Facebook no dia 17 de junho daquele ano, ou então neste vídeo publicado pela Euronews.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este episódio de turbulência extrema ocorreu num voo da companhia aérea búlgara ALK entre Pristina, no Kosovo, e Basileia, na Suíça. Dez pessoas ficaram feridas, incluindo um membro da tripulação. Ao contrário do que aconteceu no voo SQ321 da Singapore Airlines, não houve nenhuma vítima mortal.

Após os 18 segundos, o vídeo publicado nas redes sociais mostra outros frames, que realmente fazem referência ao voo SQ321 da Singapore e ao que aconteceu na passada segunda-feira, como se pode ver numa peça televisiva elaborada pelo canal norte-americano CBS News.

Conclusão

Ainda que a compilação de vídeos mostre efetivamente algumas imagens do estado do avião que realizou o voo SQ321 da Singapore Airlines, os primeiros 18 segundos são retirados de outro vídeo, que mostra a turbulência num voo de 2019 que ligava a capital do Kosovo à cidade suíça de Basileia.



Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.