A invasão russa da Ucrânia tornou Volodymyr Zelenksy numa figura reconhecida à escala planetária. E as personalidades mais mediáticas são frequentemente vítimas de um fenómeno das redes sociais: as contas paródia. Trata-se de contas inspiradas numa figura com bastante notoriedade pública, mas que fazem publicações em tom humorístico.

Nas redes sociais está a ser partilhada uma alegada publicação do Presidente Ucraniano em que Zelensky critica os ucranianos que se “divertem” no estrangeiro, e que fumam “cigarros de vapor”. Neste post, o Presidente da Ucrânia foi supostamente ainda mais longe, e anunciou um decreto para pedir a todos os países ocidentais que deportem os cidadãos ucranianos a viver nesses territórios, para regressarem à Ucrânia. O tom do texto é pouco familiar em relação àquilo que costumamos ouvir por parte do chefe de Estado ucraniano, não obstante o passado de Zelensky ligado aos conteúdos humorísticos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, desde logo, Zelensky não é o autor daquela publicação. Se for analisado o padrão das publicações feitas por esta conta de X, antigo Twitter, é percetível que se trata de uma conta falsa, paródia, que não é efetivamente do Presidente da Ucrânia.

A conta oficial de Volodymyr Zelensky nesta rede social é @ZelenskyyUa, e é aqui que o Presidente ucraniano partilha as mensagens que deixa aos cidadãos ucranianos, e que comunica de forma oficial. A conta de X que fez esta publicação que está a ser difundida pelas redes sociais é @Zelenskyy_Uaa. São de facto contas diferentes.

Além disso, a própria conta paródia identifica-se como tal. O nome do perfil é: Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленьский (joke). Na conta oficial do Presidente da Ucrânia não há qualquer publicação sobre “ucranianos que se divertem no estrangeiro” e que fumam cigarros de vapor.

Conclusão

Volodymyr Zelensky não fez qualquer publicação no X sobre “ucranianos que se divertem no estrangeiro”. A publicação que está a ser muito partilhada nas redes sociais é da autoria de uma conta paródia, que aliás se apresenta como tal.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.