…explicávamos o que mudou em 9 meses na proposta do Governo para a reforma laboral. Mais de 50 reuniões depois da apresentação da primeira versão, em julho, ainda não há acordo com os parceiros sociais. O Governo apresentou um novo anteprojeto, mas a ministra já avisou que, se continuar sem haver a acordo, a proposta que chegar à Assembleia da República poderá não ser esta. Saiba o que está em causa.