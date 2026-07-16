|
|
*|IF:IS_PR!=true|*
*|END:IF|*
|
|
Bata o pé. O Jornalismo independente precisa do seu apoio. Sem os nossos assinantes, não temos voz.
Torne-se assinante agora
|
|
|
|
|
Clássico? Chique? Excêntrico? Arrojado? Talvez só falte descobrir como é o estilo português, a avaliar pela sondagem feita pela Sâmia Fiates no Portugal Fashion. Mas na verdade, podíamos ter as mesmas dúvidas sobre o verão nacional, ou neste caso sobre o tipo de propostas que fazem mais sentido para ocupar cada perfil. Não se preocupe porque esta virtuosa equipa conta com o muito estimável reforço da vizinha secção de Cultura e o que não faltam são boas razões para estar ocupadíssimo. Já lhe disse que também são ótimas desculpas para estar afastado dos ecrãs? Pois são.
Mas comecemos pelos mais novos, porque, sejamos francos, à volta só se descansa se eles estiverem descansados. Como habitual, a Ana Dias Ferreira reuniu mistérios, novelas gráficas, quebra-cabeças e outros livros infantojuvenis para as férias grandes. A estes 20 títulos novos junta-se a seleção de uma vasta equipa que se dedicou aos adultos e chegou à marca de 48 livros de não-ficção do século XXI para ler nas próximas semanas — e que sobrevivem à temporada dos areais. Se gostar de conjugar ensaios, análises, reportagens e biografias com música, pode sempre regressar à escuta dos 25 álbuns dos Rolling Stones e desejar ter um verão tão auspicioso quanto o de Mick Jagger.
Ouviu dizer que o período estival costuma ser um teste extra à solidez das uniões conjugais? O casamento de Belle Burden desfez-se no mesmo momento em que o mundo começava uma relação complicada com a pandemia de Covid-19 — a incrível história estalou nas páginas do The New York Times, e por fim numa edição para ler num ápice entre um mergulho e outro.
Até para a semana.
|
|
Para fazer
|
|
|
|
Música
|
|
Cresceu e fez-se músico na ilha, partilhou o palco com Paco de Lucía e é hoje uma referência. Entrevistámo-lo antes da estreia a solo em Lisboa. Sexta-feira, dia 17 de julho, a "Fiesta" é garantida.
|
|
|
|
Séries
|
|
Crises de meia-idade luso-espanholas, conversas com frango picante, o regresso de Anya Taylor-Joy e a saga "Heartstopper" transformada em filme: eis as sugestões desta semana.
|
|
|
|
|
Espetáculos
|
|
Estreado em Avignon, o espetáculo de Mohamed El Khatib e Israel Galván sobe esta terça-feira ao palco do Festival de Almada. Sobre a complexa relação com os pais e o peso de responder às expectativas.
|
|
|
|
Literatura
|
|
A 11ª edição do festival literário conta com diversos autores estrangeiros. Terá lugar entre 8 e 18 de outubro e um dos objetivos deste ano é plantar 200 árvores com a ajuda das escolas da região.
|
|
|
|
|
Cinema
|
|
"O Canto das Árvores Esquecidas", da indiana Anuparna Roy, "Rosebush Pruning", de Karim Ainouz, e "A Odisseia", de Christopher Nolan, são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
|
|
|
|
Cinema
|
|
Christopher Nolan pegou na "Odisseia" de Homero e filmou uma versão "woke", fatiada, baralhada e deficitária de empolgamento e de maravilhoso do poema épico. Eurico de Barros dá-lhe uma estrela.
|
|
Para ouvir
|
|
|
Música
|
|
O novo "Foreign Tongues" assinala um marco histórico: é o 25º álbum dos Rolling Stones. Aproveitámos o número redondo para revisitar uma discografia que percorre mais de 60 anos e mudou o rock'n'roll.
|
|
|
|
|
Cultura
|
|
As transmissões televisivas, as narrativas dos underdogs, os heróis e os vilões: antes da final do campeonato do mundo, fazemos o balanço do maior espectáculo do ano.
|
|
|
|
Moda
|
|
Dos relvados do Mundial para os prados da Dior, seguimos o estilo dos futebolistas, as novidades para homem saídas da semana da moda, e tudo o que adorámos na alta-costura.
|
|
Para ler
|
|
|
|
Livros
|
|
Ensaios, análises, reportagens e biografias. O passado, o presente e o futuro estão na literatura e têm factos e figuras como protagonistas. Para as férias (mas não só), eis as nossas sugestões.
|
|
|
|
Crítica de Livros
|
|
"Portugal Refractário" é uma espécie de extenso diaporama em 512 páginas, profusamente comentado, com a amplitude — e também a liberdade — que só o conhecimento dá ou pode dar.
|
|
|
|
|
Crítica de Livros
|
|
Este pequeno livro kafkiano de 1972 está longe do brilhantismo de outras obras rothianas. Mas isso talvez valesse também para a quase totalidade da ficção do último século.
|
|
|
|
Livros
|
|
A vida da autora desfez-se durante a pandemia. Seguiu-se um purgatório familiar e financeiro, descrito num livro agora publicado entre nós. As vendas não param, mesmo com dúvidas por explicar. Porquê?
|
|
|
|
Literatura Infantil
|
|
As férias mais longas do ano pedem livros também com mais fôlego, de novelas gráficas para adolescentes a policiais com detetives de 11 anos. Também há quebra-cabeças para resolver com um lápis.
|
|
Para beber
|
|
|
Observador Lab
|
|
O Concurso Vinhos de Lisboa distinguiu, na sua XVI edição, 9 vinhos com Grande Medalha de Ouro, 25 com Medalhas de Ouro e 10 com Medalha de Prata.
|
|
|
Para saber
|
|
|
|
Casas Reais
|
|
A princesa da Noruega vai passar por um período de reabilitação de seis meses e terá a companhia do filho, que recebeu autorização judicial para cumprir pena domiciliária, com pulseira eletrónica.
|
|
|
|
Casas Reais
|
|
Para a final feminina, no sábado, levou um modelo encarnado (e uma ventoinha). Já no domingo, acompanhada da família, optou pelo verde -- Sempre com o laço que carrega um significado especial.
|
|
|
|
|
Moda
|
|
Depois de 14 anos na Balmain, e da despedida em novembro de 2025, o designer sucede a Julien Dossena e vai estrear-se no próximo mês de março, na semana da moda de Paris.
|
|
|
|
Festivais de Música
|
|
Uma programação diversa, de entrada livre e concertos nos quintais e nas e adegas dos habitantes da aldeia das Fontes, em Leiria. Crescer? "Só se for em qualidade, nunca em quantidade."
|
|
|
|
|
NOS Alive
|
|
O nome mais esperado foi o concerto mais celebrado. O último dia teve ainda Florence, Teddy Swims e Lorde como protagonistas. O festival regressa a 8, 9 e 10 de julho de 2027.
|
|
|
|
NOS Alive
|
|
Ao segundo dia, um festival esgotado para ver os americanos num alinhamento que foi de vencedor a repetitivo. Já a cantora sueca deixou uma certeza: o hype é real. Este sábado há Buraka.
|
|
|
|
|
Festivais de Música
|
|
Por mais que os tenhamos visto ao vivo, o australiano e os seus Bad Seeds conseguem sempre criar uma íntima e rara comunhão rock'n'roll. A primeira noite do festival foi deles, inevitavelmente.
|
|
|
|
Livros
|
|
"A Maldição de Golias", de Luke Kemp, denuncia as falhas das democracias, revela que o capitalismo está onde menos se espera e olha com saudade para o tempo em que éramos mais felizes — e mais altos.
|
|
|
|
|
Casas Reais
|
|
Dom Bertrand de Orleans e Bragança não reconhece o matrimónio entre o seu sobrinho Rafael de Orleans e Bragança e Margherita delle Piane. A noiva não integra nenhuma casa real.
|
|
|
|
Moda
|
|
A modelo checa de 53 anos e o empresário de 49 têm três filhos em comum. Na cerimónia, marcaram presença cerca de 50 convidados.
|
|
|
|
|
Portugal Fashion
|
|
Para profissionais de todo o mundo que foram pela primeira vez ao Portugal Fashion, a moda nacional tem potencial. Elogiam a indústria e a criatividade dos designers, mas pedem mais identidade.
|
|
|
|
Portugal Fashion
|
|
O cabeleireiro responsável pelos looks de passerelle do Portugal Fashion também já passou pelo concurso Bloom e não esconde o desejo de regressar à moda, sem deixar a paixão pelos cabelos.
|
|
|
|
|
Sem-abrigo
|
|
Seis pessoas que pernoitam na antiga Escola Afonso Domingues foram notificadas esta terça-feira que têm de sair até 31 de julho. Organização do festival diz que resposta social compete à câmara.
|
|
|
|
Lifestyle
|
|
Classificada como Monumento de Interesse Público em 2011, a antiga casa do Duque de Lafões funcionou nos últimos anos como restaurante, bar e teatro. Passa agora por obras para a abertura de um hotel.
|
|
Um objeto
|