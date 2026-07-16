Clássico? Chique? Excêntrico? Arrojado? Talvez só falte descobrir como é o estilo português, a avaliar pela sondagem feita pela Sâmia Fiates no Portugal Fashion. Mas na verdade, podíamos ter as mesmas dúvidas sobre o verão nacional, ou neste caso sobre o tipo de propostas que fazem mais sentido para ocupar cada perfil. Não se preocupe porque esta virtuosa equipa conta com o muito estimável reforço da vizinha secção de Cultura e o que não faltam são boas razões para estar ocupadíssimo. Já lhe disse que também são ótimas desculpas para estar afastado dos ecrãs? Pois são.