A expectativa aumenta com o aproximar das 15 horas nos dias agendados. Por regra, a essa hora estamos sentados frente ao computador com o dedo no “refresh” para receber notícias das audiências de rádio. Esta quinta-feira, às 15 horas, abri o link fornecido pela Marktest e procurei o dado principal do Bareme Rádio, a Audiência Acumulada de Véspera (AAV) a nível nacional. 2,1% para a Rádio Observador. Soltei um sonoro “sim!” e bati palmas. A redação calou-se e os olhos viraram-se para a minha secretária. “Tivemos um excelente resultado no Bareme”, atirei incapaz de esconder o sorriso. Vamos a números. Superámos o nosso melhor resultado, alcançado em junho de 2024, ao aumentar de 177 mil para 179 mil os chamados ouvintes de véspera. É a unidade de medida oficial. A Marktest, que realiza o estudo, pergunta nos inquéritos: “Que rádio ouviu ontem?”. Mas ao esmiuçar os dados encontrámos mais 3 novas melhores marcas. Um novo máximo no reach semanal, com 4,5%, o que representa cerca de 391 mil ouvintes. E ainda, dois recordes nas regiões Litoral Centro, com 2,5% de AAV, e no Litoral Norte, com 2,1% de AAV. Numa análise ainda mais fina e comparando com a outra rádio de informação, a Rádio Observador ultrapassou a TSF em Lisboa e noutras três regiões Marktest. No total, o estudo divide o território em 6 grandes regiões. Estes dados revelam algo inédito nos nossos 6 anos de história. Também esta semana, tivemos acesso aos dados auditados relativos ao consumo de podcasts, que continua a crescer em Portugal. Sabemos que a rádio já não se ouve apenas em direto e no carro, passou para outros formatos e é possível ouvi-la quando e onde queremos. Toda a nossa emissão está disponível em podcast, precisamente, para ir ao encontro das diferentes necessidades de quem nos ouve. E também aqui temos muitos motivos para sorrir. O melhor presente que podemos receber é a confiança que os ouvintes e leitores depositam no nosso trabalho. Em nome das dezenas de pessoas que aqui dão o seu melhor todos os dias do ano, muito obrigado por estarem connosco.