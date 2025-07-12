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A expectativa aumenta com o aproximar das 15 horas nos dias agendados. Por regra, a essa hora estamos sentados frente ao computador com o dedo no “refresh” para receber notícias das audiências de rádio. Esta quinta-feira, às 15 horas, abri o link fornecido pela Marktest e procurei o dado principal do Bareme Rádio, a Audiência Acumulada de Véspera (AAV) a nível nacional. 2,1% para a Rádio Observador. Soltei um sonoro “sim!” e bati palmas. A redação calou-se e os olhos viraram-se para a minha secretária. “Tivemos um excelente resultado no Bareme”, atirei incapaz de esconder o sorriso.
Vamos a números. Superámos o nosso melhor resultado, alcançado em junho de 2024, ao aumentar de 177 mil para 179 mil os chamados ouvintes de véspera. É a unidade de medida oficial. A Marktest, que realiza o estudo, pergunta nos inquéritos: “Que rádio ouviu ontem?”. Mas ao esmiuçar os dados encontrámos mais 3 novas melhores marcas. Um novo máximo no reach semanal, com 4,5%, o que representa cerca de 391 mil ouvintes. E ainda, dois recordes nas regiões Litoral Centro, com 2,5% de AAV, e no Litoral Norte, com 2,1% de AAV.
Numa análise ainda mais fina e comparando com a outra rádio de informação, a Rádio Observador ultrapassou a TSF em Lisboa e noutras três regiões Marktest. No total, o estudo divide o território em 6 grandes regiões. Estes dados revelam algo inédito nos nossos 6 anos de história.
Também esta semana, tivemos acesso aos dados auditados relativos ao consumo de podcasts, que continua a crescer em Portugal. Sabemos que a rádio já não se ouve apenas em direto e no carro, passou para outros formatos e é possível ouvi-la quando e onde queremos. Toda a nossa emissão está disponível em podcast, precisamente, para ir ao encontro das diferentes necessidades de quem nos ouve. E também aqui temos muitos motivos para sorrir.
O melhor presente que podemos receber é a confiança que os ouvintes e leitores depositam no nosso trabalho. Em nome das dezenas de pessoas que aqui dão o seu melhor todos os dias do ano, muito obrigado por estarem connosco.
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Talvez lhe tenha escapado
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Privatização da TAP
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Venda de 49,9% é só a primeira fase. Privatização da TAP prevê segunda fase, sem data. O Governo assume que quer recuperar ajuda do Estado, dentro do possível porque a empresa não vale 6.400 milhões.
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Operação Marquês
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Antigo primeiro-ministro acentuou a tónica política nos ataques ao MP, negou favorecimentos ao grupo Lena, disse desconhecer transferências do primo e defendeu o legado do seu Governo no julgamento.
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Operação Marquês
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Antigo primeiro-ministro irritou-se com a reprodução de algumas escutas e criticou várias questões colocadas pelo procurador Rui Real na terceira sessão do julgamento.
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Aveiro
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O MP acreditava que Fernando Valente matou e escondeu Mónica Silva, grávida que desapareceu na Murtosa em outubro de 2023. Mas em tribunal, o seu envolvimento na alegada morte não foi provado.
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Vichyssoise
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Ex-deputada do PSD sai do partido acusando a liderança de "escancarar portas" à extrema-direita e de tentar "domesticar" Ventura. Em entrevista, deixa críticas a Montenegro no caso Spinumviva.
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Autárquicas 2025
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CDS e IL continuam a competir pelos melhores lugares na coligação e não há forma de a direita se entender em Lisboa. Moedas acredita que está dentro do prazo normal e pede juízo aos futuros parceiros.
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Educação
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Ministro da Educação e secretário de Estado explicam as transformações nas escolas a partir de setembro: os telemóveis passam a ser proibidos até ao 6.º ano e a disciplina de Cidadania será renovada.
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Brasil
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Trump ameaçou tarifas em troca do fim do julgamento de Bolsonaro, mas Lula não cedeu. Sentimentos nacionalistas anti-Trump podem beneficiar o PT, mas crise económica pós-tarifas ajudaria Bolsonaro.
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Estados Unidos da América
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Laura Bush esteve lá como monitora e foi destino de verão para filhas e netas de um Presidente dos EUA. Enxurrada matou 27 meninas e o diretor do Camp Mystic: morreu a tentar salvar 3 crianças.
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Israel
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Milhares saíram à rua em 2023, contra a reforma judicial. Os reféns e Gaza continuam a mobilizar os ativistas, que desprezam o primeiro-ministro. Mas o movimento já não tem o mesmo fôlego de outrora.
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NOS Alive
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No primeiro dia (esgotado), a americana explicou na perfeição porque é a chamaram para vender bilhetes. Benson Boone mostrou mais atletismo que músicas e Noah Kahan que a folk ainda rende.
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Festivais de Música
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O festival regressa entre 10 e 12 de julho. Haverá regressos importantes como os de Muse, Nine Inch Nails ou Olivia Rodrigo, mas também estreias absolutas como as de Finneas, Anyma ou Benson Boone.
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Música
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“Tracks II: The Lost Albums” não é um disco, são sete — escritos, gravados, misturados e nunca lançados ao longo das últimas quatro décadas. Uma arca de tesouros a tempo de ficar connosco para sempre.
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Opinião
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Os imigrantes, na sua maioria, são os primeiros interessados em evitar a surpresa que muitos somalis tiveram na Suécia ao descobrir que os gangues de Mogadíscio se tinham instalado em Estocolmo.
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Sócrates quer transformar o seu julgamento num “reality show”, e a comunicação social não resiste. Para quem se declara inocente, é espantoso que não queira provar a sua inocência em tribunal.
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Não se trata da oposição entre valores de esquerda e de direita, mas da oposição entre autoritarismo e princípios de liberdade – e tanto a woke right como a woke left estão do mesmo lado autoritário.
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Só não tenho a certeza que a CMTV seja o canal ideal para a emissão. É mais adequado transmitir no Canal Panda, uma vez que grande parte do que vai ser ali dito são histórias de embalar crianças.